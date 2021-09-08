HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Recep Yazıcıoğlu kimdir? ‘Süper Vali' ölümünün yıl dönümünde anılıyor

Recep Yazıcıoğlu kimdir? ‘Süper Vali' ölümünün yıl dönümünde anılıyor

08.09.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkla yakınlığı ve çalışkanlığı ile tüm Türkiye’nin tanıdığı merhum Vali Recep Yazıcıoğlu, vefatının yıl dönümünde anılıyor. Halkla iç içe olması, sıra dışı tavırları, sıcaklığı, sportmen yönü yıllar geçse de unutulmayan Recep Yazıcıoğlu, gittiği her vilayette, ‘’Süper Vali’’ olarak tanındı.

Recep Yazıcıoğlu kimdir? ‘Süper Vali' ölümünün yıl dönümünde anılıyor

Denizli valisiyken Ankara’nın Temelli beldesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu 2003’te yaşamını yitiren Recep Yazıcıoğlu, halka hizmeti kendi uygulamalarıyla yaparak, gönüllerde taht kurmayı başardı. Erzincan ve Denizli valiliği yaptığı dönemlerde sık sık gündeme gelen Recep Yazıcıoğlu, 55 yaşında aramızdan ayrıldı…

Yönetim ile halk arasındaki köprüleri de kaldıran Recep Yazıcıoğlu, halkın içinden biri olarak hizmet verdiği dönemlerde, ulaşım, eğitim ve spora çok önem verirdi.

RECEP YAZICIOĞLU KİMDİR?

2 Haziran 1948 tarihinde Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde doğan Recep Yazıcıoğlu, lise eğitiminin arkasından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İlk başta 1968’de Aydın’da kaymakam vekili olarak göreve başlayan Recep Yazıcıoğlu, sonrasında ülkenin farklı ilçelerinde kaymakamlık yaptı.

1984’de Tokat'a vali olarak atanan Recep Yazıcıoğlu, o dönemde Türkiye'nin en genç valisi olma unvanını elde etti. Yaklaşık 5 yıl boyunca burada görev yapan Recep Yazıcıoğlu, sağlıkta ve eğitimde yaptığı önemli işlerle "Yılın Bürokratı" seçildi. Kaymakam vekili olarak görev yaptığı Aydın'a 1989’da vali olarak atanan Recep Yazıcıoğlu, kentin ekonomisi ve tarımı üzerinde yoğun çaba harcadı.

Özellikle Aydın için önemli bir değer olan jeotermalin en iyi şekilde kullanılmasını arzu eden Recep Yazıcıoğlu, jeotermalle alakalı projesini hayata geçiremeden 1991’de Erzincan'a atandı. Erzincan'da da yaptığı işlerle adından söz ettirmeyi başaran Recep Yazıcıoğlu, 1992 depreminde vatandaşların yaralarının sarılmasında büyük çaba gösterdi.

30 yıldır yapılamayan köprünün yapılmasına ön ayak olmasıyla bölge halkının büyük sevgisini kazanan Recep Yazıcıoğlu, 9 sene görev yaptığı Erzincan'ın ardından 1999’da merkez valiliğine, 2003’te de Denizli Valiliğine getirildi.

Recep Yazıcıoğlu kimdir? ‘Süper Vali' ölümünün yıl dönümünde anılıyor

SÜPER VALİ RECEP YAZICIOĞLU NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Ankara'da geçirdiği trafik kazasının ardından 8 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybeden Recep Yazıcıoğlu, Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

Recep Yazıcıoğlu'nun cenaze törenine on binlerce kişi katıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartışma yaratmıştı! Bakan Karaismailoğlu'ndan 'U' logosu açıklamasıTartışma yaratmıştı! Bakan Karaismailoğlu'ndan 'U' logosu açıklaması
Bu belirtilere dikkat! "PCR testi negatifliği korona olmadığımızı göstermiyor"Bu belirtilere dikkat! "PCR testi negatifliği korona olmadığımızı göstermiyor"
Ağırlaştırılmış müebbet nedir? Ağırlaştırılmış müebbet nedir?
Anahtar Kelimeler:
Denizli Erzincan

En Çok Okunan Haberler

Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Tüyler ürperten görüntü! Sandalye bir anda hareket etti

Tüyler ürperten görüntü! Sandalye bir anda hareket etti

İlber Ortaylı'dan Afganlarla ilgili çok konuşulacak yorum

İlber Ortaylı'dan Afganlarla ilgili çok konuşulacak yorum

Bu belirtilere dikkat! "Test sonucu negatif olsa bile..."

Bu belirtilere dikkat! "Test sonucu negatif olsa bile..."

Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması!

Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması!

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.