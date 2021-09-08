Recep Yazıcıoğlu kimdir? ‘Süper Vali' ölümünün yıl dönümünde anılıyor

Denizli valisiyken Ankara’nın Temelli beldesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu 2003’te yaşamını yitiren Recep Yazıcıoğlu, halka hizmeti kendi uygulamalarıyla yaparak, gönüllerde taht kurmayı başardı. Erzincan ve Denizli valiliği yaptığı dönemlerde sık sık gündeme gelen Recep Yazıcıoğlu, 55 yaşında aramızdan ayrıldı…

Yönetim ile halk arasındaki köprüleri de kaldıran Recep Yazıcıoğlu, halkın içinden biri olarak hizmet verdiği dönemlerde, ulaşım, eğitim ve spora çok önem verirdi.

RECEP YAZICIOĞLU KİMDİR?

2 Haziran 1948 tarihinde Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde doğan Recep Yazıcıoğlu, lise eğitiminin arkasından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İlk başta 1968’de Aydın’da kaymakam vekili olarak göreve başlayan Recep Yazıcıoğlu, sonrasında ülkenin farklı ilçelerinde kaymakamlık yaptı.

1984’de Tokat'a vali olarak atanan Recep Yazıcıoğlu, o dönemde Türkiye'nin en genç valisi olma unvanını elde etti. Yaklaşık 5 yıl boyunca burada görev yapan Recep Yazıcıoğlu, sağlıkta ve eğitimde yaptığı önemli işlerle "Yılın Bürokratı" seçildi. Kaymakam vekili olarak görev yaptığı Aydın'a 1989’da vali olarak atanan Recep Yazıcıoğlu, kentin ekonomisi ve tarımı üzerinde yoğun çaba harcadı.

Özellikle Aydın için önemli bir değer olan jeotermalin en iyi şekilde kullanılmasını arzu eden Recep Yazıcıoğlu, jeotermalle alakalı projesini hayata geçiremeden 1991’de Erzincan'a atandı. Erzincan'da da yaptığı işlerle adından söz ettirmeyi başaran Recep Yazıcıoğlu, 1992 depreminde vatandaşların yaralarının sarılmasında büyük çaba gösterdi.

30 yıldır yapılamayan köprünün yapılmasına ön ayak olmasıyla bölge halkının büyük sevgisini kazanan Recep Yazıcıoğlu, 9 sene görev yaptığı Erzincan'ın ardından 1999’da merkez valiliğine, 2003’te de Denizli Valiliğine getirildi.

SÜPER VALİ RECEP YAZICIOĞLU NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Ankara'da geçirdiği trafik kazasının ardından 8 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybeden Recep Yazıcıoğlu, Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

Recep Yazıcıoğlu'nun cenaze törenine on binlerce kişi katıldı.



