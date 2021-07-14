Redmi 9T incelemesi

Redmi 9T, 9.6mm kalınlıkta ve 198 gram ağırlıkta. Yanlardan yumuşatılmış tasarım hatları var ve arka yüzeyi plastik, tırtıklı bir yapıyla geliyor. Böylece parmak izi gibi can sıkıcı bir detay da engellenmiş oluyor. Ayrıca büyük Redmi ibaresi de gözlerden kaçmıyor.

Type-C bağlantı noktasına sahip olan telefon, aynı zamanda kablolu kulaklık kullanmak isteyenler için 3.5mm kulaklık girişine de sahip.

Cihazın ön tarafına baktığımızda, üst kısımda ortalanmış selfie kamerasını görüyoruz. Bu kamerayı yüz tanıma sistemini aktif etmek için de kullanabilirsiniz. Daha güvenli bir kullanım için ise parmak izi okuyucu sensörü kullanmalısınız. O da sağ yan tarafta, güç tuşuna entegre olarak geliyor ve performanslı çalışıyor.

FHD+ çözünürlük sunan ekran, tipik 400 nit parlaklık değeri sunabiliyor. Dokunuşlara verilen cevaplar da başarılı ve özellikle iç mekan kullanımlarında ideal performans sunduğunu söyleyebiliriz.

REDMI 9T'NİN PERFORMANSI

Telefon, Snapdragon 662 işlemcisine sahip. Buna 4GB LPDDR4X RAM ve UFS 2.1 64GB dahili depolama eşlik ediyor. İsterseniz microSD kart ile hafızayı genişletme şansınız da var. İşletim sistemi tarafında ise Android 10 tercih edilmiş.

Ürün, gündelik kullanımda iyi performans sunuyor diyebiliriz. Sosyal medya uygulamalarında gezebilir, arkadaşlarınızla sohbetler gerçekleştirebilir ya da dizi/film gibi video içerikleri deneyimleyebilirsiniz. Oyun tarafında da, Google Play Store’daki pek çok oyunu deneyimleyebilirsiniz, ama tabii görsel kalite ve performans tarafında yüksek beklentileriniz olmadan. Örneğin, Call of Duty Mobile’ı bu telefonda rahatlıkla oynayabilirsiniz.

KAMERA SİSTEMİ

48MP ana kamera, fotoğraflar ve videolar için güzel performans sunuyor. 1080p 30FPS’de videolar çekebilir, isterseniz hızlı ve ağır video çekim seçeneklerine de göz atabilirsiniz.

8MP geniş açılı kamerayla da geniş açılı fotoğraf ve videolar çekebiliyorsunuz. Bu kamera, özellikle kısa mesafede detay toplamak istediğiniz çekimler, kalabalık çekimler ve manzara çekimleri için güzel sonuçlar verebiliyor.

2+2MP kamera ikilisi de makro çekimler ve bokehli portreler için mevcut. Ön kamera ise 8MP değerde ve özellikle iyi ışıklı ortamlarda güzel sonuçlar veriyor. 1080p 30FPS videolar çekebilir, bokeh efektli selfie’ler çekebilir ya da hızlı çekim video denemeleri gerçekleştirebilirsiniz.

6000 MAH PİLİ VAR

Bu, telefonun en önemli özelliklerinden bir tanesi. Pil, aynı zamanda 18W hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Telefon, deneyimlerimiz itibarıyla tek şarj ile 2 günü rahatlıkla çıkarıyor. Yoğun kullanımda da 1 günü rahatlıkla geride bırakabiliyorsunuz.

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