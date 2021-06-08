Redmi 9T: Türkiye'de üretildi, satışa çıktı! İşte fiyatı

Xiaomi Türkiye fabrikası faaliyete geçeli uzun bir zaman geçti. Çinli akıllı telefon şirketi, şimdi bu fabrikada ürettiği giriş seviyesi akıllı telefonu Redmi 9T'yi satışa sunduğunu açıkladı.

İŞTE REDMI 9T'NİN ÖZELLİKLERİ

Redmi 9T'nin özellikleri arasında 6,53 inç FHD+ Dot Drop ekran var. Giriş seviyesi bir model olarak karşımıza çıkan ve buna bağlı olarak çok yüksek bir performansı hedeflemeyen telefon, Snapdragon 662 işlemcisine ev sahipliği yapıyor. Bu işlemci 4 GB RAM ve 64 GB/128 GB dahili depolama alanı ile destekleniyor.

18W hızlı şarj özelliğine sahip 6.000 mAh batarya ile gelen Redmi 9T, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile dörtlü bir kamera kurulumu sunuyor.

REDMI 9T'NİN FİYATI BELLİ OLDU

Redmi 9T'nin fiyatı 4 GB RAM+ 64 GB dahili depolama alanına sahip model için 2,799 TL, 4 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip model için ise 2,999 TL olarak belirlenmiş durumda.

