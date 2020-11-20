Redmi Note 9 için Android 11 güncellemesi yayınlandı

Xiaomi, MIUI 12 arayüz güncellemesini nisan ayında duyurmuştu. O zamandan beri, şirket tüm cihazlarının MIUI 12’ye bir güncelleme almasını sağlamak için çalışıyor. Xiaomi'nin MIUI altında çalışan Android sürümünü mutlaka güncellemesine gerek yok. Ancak şirket, en azından yakın zamanda piyasaya sürülen akıllı telefonların Android yükseltmelerini almasını sağlamak için son zamanlarda çalışmalarına ağırlık vermiş durumda. Bugün ise Xiaomi, Redmi Note 9 için Android 11 güncellemesini indirime sundu.

REDMİ NOTE 9 İÇİN ANDROİD 11 MÜJDESİ

Güncelleme, V12.0.1.0.RJWINXM sürüm numarasıyla geliyor ve 2.3GB boyutunda olması ile dikkat çekiyor. Curtana_in kod adına sahip Redmi Note 9 Pro bu güncelleme ile telefon yeni özellikler kazanıyor.

MIUI 12 ile gelen tüm yenilikleri alan telefon, Android 11’in sayesinde yeni özellikleri de kullanıcıları ile buluşturuyor. Türkiye pazarında da satılan ve fiyatı ile dikkat çeken Note 9 ailesinin tamamı muhtemelen önümüzdeki yılın ilk ışıklarında Android 11 ile tanışacak.

TELEFONUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6.67 inç büyüklüğünde 2400×1080 çözünürlüğünde LCD DotDisplay Ekran (Corning Gorilla Glass 5 korumalı)

Sekiz çekirdekli Snapdragon 720G 8nm yonga seti (2 x 2.3GHz Kryo 465 A76 + 6 x 1.8GHz Kryo 465 A55)

Adreno 618 GPU grafik birimi

4 GB / 6 GB LPPDDR4x RAM

64 GB (UFS 2.1) dahili depolama birimi

48 Megapiksel Samsung ISOCELL GM2 lensli f/1.79 diyaframlı ana kamera + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens + 5 Megapiksel 2cm macro lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü

16 Megapiksel ön kamera

Parmak izi okuyucusu

3.5mm kulaklık girişi

Su sıçramalarına karşı dayanıklılık

Boyutlar: 165.7×76.6×8.8mm

Ağırlık : 209g

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz) 2 x 2 MIMO, VoWiFi, Bluetooth 5, GPS, NavIC, USB Type-C

18W hızlı şarj destekli 5.020 mAh kapasiteli batarya

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