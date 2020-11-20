HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Redmi Note 9 için Android 11 güncellemesi yayınlandı

Redmi Note 9 için Android 11 güncellemesi yayınlandı

20.11.2020 12:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Redmi Note 9 için Android 11 güncellemesi yayınlandı

MIUI 12 arayüzü ile gelen yeni güncellemenin tüm detayları burada.

Xiaomi, MIUI 12 arayüz güncellemesini nisan ayında duyurmuştu. O zamandan beri, şirket tüm cihazlarının MIUI 12’ye bir güncelleme almasını sağlamak için çalışıyor. Xiaomi'nin MIUI altında çalışan Android sürümünü mutlaka güncellemesine gerek yok. Ancak şirket, en azından yakın zamanda piyasaya sürülen akıllı telefonların Android yükseltmelerini almasını sağlamak için son zamanlarda çalışmalarına ağırlık vermiş durumda. Bugün ise Xiaomi, Redmi Note 9 için Android 11 güncellemesini indirime sundu.

REDMİ NOTE 9 İÇİN ANDROİD 11 MÜJDESİ

Güncelleme, V12.0.1.0.RJWINXM sürüm numarasıyla geliyor ve 2.3GB boyutunda olması ile dikkat çekiyor. Curtana_in kod adına sahip Redmi Note 9 Pro bu güncelleme ile telefon yeni özellikler kazanıyor.

MIUI 12 ile gelen tüm yenilikleri alan telefon, Android 11’in sayesinde yeni özellikleri de kullanıcıları ile buluşturuyor. Türkiye pazarında da satılan ve fiyatı ile dikkat çeken Note 9 ailesinin tamamı muhtemelen önümüzdeki yılın ilk ışıklarında Android 11 ile tanışacak.

Redmi Note 9 Pro 5G özellikleri Geekbench'te görüntülendiRedmi Note 9 Pro 5G özellikleri Geekbench'te görüntülendi

TELEFONUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6.67 inç büyüklüğünde 2400×1080 çözünürlüğünde LCD DotDisplay Ekran (Corning Gorilla Glass 5 korumalı)
Sekiz çekirdekli Snapdragon 720G 8nm yonga seti (2 x 2.3GHz Kryo 465 A76 + 6 x 1.8GHz Kryo 465 A55)
Adreno 618 GPU grafik birimi
4 GB / 6 GB LPPDDR4x RAM
64 GB (UFS 2.1) dahili depolama birimi
48 Megapiksel Samsung ISOCELL GM2 lensli f/1.79 diyaframlı ana kamera + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens + 5 Megapiksel 2cm macro lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü
16 Megapiksel ön kamera
Parmak izi okuyucusu
3.5mm kulaklık girişi
Su sıçramalarına karşı dayanıklılık
Boyutlar: 165.7×76.6×8.8mm
Ağırlık : 209g
Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz) 2 x 2 MIMO, VoWiFi, Bluetooth 5, GPS, NavIC, USB Type-C
18W hızlı şarj destekli 5.020 mAh kapasiteli batarya

PUBG 9.2 güncellemesi çok yakında geliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
iPhone 13 için üzücü gelişme!iPhone 13 için üzücü gelişme!
13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

ABD seçimlerinde yeni gelişme

ABD seçimlerinde yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Hindistan'daki kasım indirimlerinde en çok satan telefon markası belli oldu

Hindistan'daki kasım indirimlerinden Realme çıktı

Xiaomi Mi 11 kamera özellikleriyle şaşırttı

Xiaomi Mi 11 kamera özellikleriyle şaşırttı

Apple iPhone 13'de çentik kullanacak

iPhone 13 için üzücü gelişme!

Fortnite iOS'a Nvidia GeForce NOW ile geri dönebilir!

iPhone kullanıcılarına büyük müjde!

Redmi Note 9 Pro 5G özellikleri Geekbench'te görüntülendi

Yeni 5G'li Redmi Geekbench'te ortaya çıktı!

Twitter hikayeleri Fleets Türkiye'de kullanıma açıldı!

Merak edilen özellik sonunda Türkiye'de!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.