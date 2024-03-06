HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Referandum yapmışlardı... 34 yıl sonra yeniden o ile bağlanıyorlar

Referandum yapmışlardı... 34 yıl sonra yeniden o ile bağlanıyorlar

06.03.2024 13:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Referandumun ardından, mahkeme kararıyla da onaylanarak Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı olan Üçtaş ve Günyüzü köyleri Giresun’un Doğanket ilçesine bağlandı. Bu kararla Gümüşhane’nin köy sayısı 314’e düşerken, Giresun’un köy sayısı ise 541’e yükseldi.

Referandum yapmışlardı... 34 yıl sonra yeniden o ile bağlanıyorlar

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinden ayrılarak Giresun’un Doğankent ilçesine bağlanmak isteyen Üçtaş ve Günyüzü köylerinin 2019 yılında aldığı referandum kararının İçişleri Bakanlığı tarafından reddedilmesi üzerine Danıştay’a açılan dava sonuçlandı. Danıştay 10. Dairesi tarafından coğrafi, ekonomik, pazar ilişkileri, sosyal ilişkiler, Kamu Hizmetlerinden doğan ilişkiler, sınır ilişkileri bakımından herhangi bir sakınca olmadığı gerekçesiyle referandum kararının İçişleri Bakanlığının reddinin iptaline karar verdi.

Referandum sonucundan sonra Danıştay 10. Dairesi tarafından da onaylanan kararla Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş ve Günyüzü köyleri 34 yıl sonra yeniden Giresun’a bağlandı.

DAHA ÖNCE DE GİRESUN'A BAĞLIYDILAR

Günyüzü köyü muhtarı Mustafa Temel referandumun ardından mahkeme de karara vererek Giresun’a bağlanmalarının önünde bir engel kalmadığını belirterek “Üçtaş ve Günyüzü köyleri 2019 yılında Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinden ayrılarak Giresun’un Doğankent ilçesine bağlanmak için referanduma gitmiştim. Referandumda Günyüzü köyünde bulunan 623 seçmenden 472’si oy kullanmış, kullanılan oylardan 272’si ’evet’ demişti. Üçtaş köyünde ise kullanılan 520 oydan 474’ü ’evet’ demişti. Referandum sonucuna göre Giresun’a bağlanmamız gerekirken, İçişleri Bakanlığı tarafından referandum reddedilmişti. Bunun üzerine köyler olarak bizde Danıştay’a dava açmıştık. Nihayet Danıştay 10. Dairesi İçişleri Bakanlığı’nın reddine, iptal kararı vererek Giresun’a bağlanma isteğimizin önündeki engeli kaldırmıştır. Bundan sonra süreç devam ederek Giresun’a bağlanmış olacağız. Zaten 34 yıl önce Günyüzü ve Üçtaş köyleri Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı köylerdi. Bir anlamda 34 yıl sonra adalet yerini buldu” dedi. (İHA)

22210b61-5bb2-4450-a392-04dc0fd91ed3
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri buradaAz çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada
Piyasaya sürülmek üzereyken...Piyasaya sürülmek üzereyken...
'Kazı yapılırken bir anda topraktan fışkırdı' Akın akın geliyorlar'Kazı yapılırken bir anda topraktan fışkırdı' Akın akın geliyorlar
Anahtar Kelimeler:
Giresun Gümüşhane Referandum köy
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kulisler alev alev, seçim sürprizlere gebe!

İstanbul'da kulisler alev alev, seçim sürprizlere gebe!

Seksenler'in yıldızı hayatını kaybetti!

Seksenler'in yıldızı hayatını kaybetti!

Erkek yurdunda taciz, tecavüz, şiddet videoları! "Kimse duymasın" diye süpürge açmış

Erkek yurdunda taciz, tecavüz, şiddet videoları! "Kimse duymasın" diye süpürge açmış

Çanakkale depremini önceden tahmin etti! Japon uzmandan uyarı

Çanakkale depremini önceden tahmin etti! Japon uzmandan uyarı

Çok konuşulacak '2028' yorumu: Onu aday yaparım!

Çok konuşulacak '2028' yorumu: Onu aday yaparım!

Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlu için flaş karar

Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlu için flaş karar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.