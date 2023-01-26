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REGAİP KANDİLİ HADİSLERİ! En güzel Regaip Kandili ayet ve hadisleri...

26.01.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regaip Kandili hadisleri ve ayetleri bu özel günde araştırılıyor. Müslümanlar için büyük anlam ve öneme sahip olan Regaip Kandili bugün (26 Ocak) idrak ediyor. Bu kıymetli vakitleri ibadet ile geçirmek isteyen İslam alemi hazırlıklara başladı. Dua edip tevbe ve istiğfarda bulunmaya hazırlanan Müslümanlar aynı zamanda Regaip Kandili hadislerini de araştırmaya başladı. İşte en güzel Regaip Kandili ayetleri ve hadisleri...

REGAİP KANDİLİ HADİSLERİ! En güzel Regaip Kandili ayet ve hadisleri...

Hadisleri ve ayetlerinin yeri, üç ayların başlangıcının ardından ilk kandil olan Regaip Kandili'nde oldukça büyüktür. Recep ayının dördüncü gününe denk gelen Regaip Kandili'nde Rasulullah Efendimizin babası Hz. Abdullah'ın evlendiği gece olduğu iddia edilir. Regaip sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelirken hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor. İşte en güzel Regaip Kandili ayetleri ve hadisleri...

REGAİP KANDİLİ HADİSLERİ! En güzel Regaip Kandili ayet ve hadisleri...

REGAİP KANDİLİ AYETLERİ

"Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin.

Fakat Allah’a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir"

REGAİP KANDİLİ HADİSLERi

Hazreti Muhammed (S.A.V.) Recep ayı girdiği zaman;

"Allahım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur) " diye dua etmişlerdir.

Said İbn Cübeyr’den (r.a.) nakledildiğine göre: “Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas (r.a.)’yı dinledim şöyle demişti: “Rasulullah (s.a.v) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik.

REGAİP KANDİLİ HADİSLERİ! En güzel Regaip Kandili ayet ve hadisleri...

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.8 Bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ihya etmişlerdir. Hadislerin sıhhati tartışmalı olmakla beraber rivayetlerden anlaşıldığına göre Resul-i Ekrem (sav)’in recep ayına ayrı bir değer verdiği anlaşılmaktadır. Regaib namazıyla ilgili rivayet de hicri 5. asra dayanmaktadır.9 5 Tevbe, 9/36 6 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/259 (Çağrı Yay. İst.-1992) 7 Ebu Davud, Sünen, K. Savm 56, (II, 811) Hadis No: 2430 8 Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342 (Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1990) 9 Bozkurt, a.g.e., XXIV/301

Enes b. Malik (r.a.) Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim dedi: “Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Ey Âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım. Ey Âdemoğlu! Günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa, sonra da benden affını dilesen, seni affederim. Ey Âdemoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen; fakat bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan, şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu bağışla karşılarım.10 Recep ayında idrak ettiğimiz ilk kandil olan Regaip Kandilinde işlediğimiz güzel amellere kandil sonrasında da devam etmeliyiz. Zira bu konuda Mesrûk (r.a.)’nın anlattığına göre:

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) 'ye sordum: "Resullullah (aleyhissalâtu vesselâm) 'a göre hangi amel efdaldi ? '' Bana: "Devamlı olan !"diye cevap verdi.

REGAİP KANDİLİ HADİSLERİ! En güzel Regaip Kandili ayet ve hadisleri...

"O ayda bulunan ilk Cuma gecesinden gafil olmayın. Çünkü o, meleklerin regaib diye isimlendirdikleri bir gecedir. Kim Recep ayının ilk Perşembe gününü oruç tutar ve o günün, akşamla yatsı arası on iki rekât namaz kılarsa, Allah-u Teâlâ o kimsenin günahlarını bağışlar" buyurdu."

[Ebu Şame El-Baisu Ala inkari'l-Bida'i ve'l-Havadisi ]

"Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir."

[Miftah-ül-cenne]

"Allah Teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. "

[Gunye]

"Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır."

[Ebu Yala]


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