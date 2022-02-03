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Regaip Kandili hicri takvime göre ne zaman? Hicri takvimde Regaip Kandili hangi ayda ve ayın kaçında?

03.02.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Regaip kandili, Müslümanlar tarafından manevi heyecanla bekleniyor. Bu yılın ilk kandili olan Regaip Kandili dualar ve namazlar ile idrak edilecek. Diyanet'in 2022 yılı dini günler takvimine göre yılın ilk kandili olan Regaip Kandili, 3 Şubat 2022 Perşembe günü tüm Müslüman aleminde ibadet ile geçirilecek. Vatandaşlar Regaip kandilinin hicri takvime göre hangi ayda ifa edildiğini de sorguluyor.

Regaip Kandili hicri takvime göre ne zaman? Hicri takvimde Regaip Kandili hangi ayda ve ayın kaçında?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2022 dini günler takvimine göre yılın ilk kandili olan Regaip Kandili şubat ayına denk gelmektedir. 2022'nin ilk kandili olan Regaip Kandili için geri sayım devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimi duyuruldu. Kandil günleri içerisinde yer alan Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor, ayın kaçında sorusu haberimizle birlikte yanıt bulacak.

REGAİP KANDİLİ HİCRİ TAKVİME GÖRE NE ZAMAN?

Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 Dini Günler Takvimine göre 2022 yılının ilk kandili olma özelliği taşıyan Regaip Kandili 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

REGAİB NE DEMEK?

Kandiller zincirinin ilk halkasını oluşturan Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olup "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamlarına gelmektedir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey manasına gelir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

2022 KANDİL GÜNLERİ

Regaip Kandili: 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili: 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili: 17 Mart 2022 Perşembe

Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 Cuma

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Regaip kandili
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