Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile adım adım Regaip Kandili namazı kılınışı!

Regaip Kandili 26 Ocak 2023 Perşembe gününe denk geliyor. Kandil günlerinde namaz kılmak sevaptır. Bu sebeple namaz ibadetini yerine getirmek isteyenler arama motorlarında "Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Regaip Kandili namazı kılınışı ve detaylar haberimizde...

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Regaip Kandili namazının kılınışı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere kandil günlerinde kılınan tesbih namazı 4 rekattır. Regaip Kandili namazı 12 rekat olarak tesbih ya da hacet namazı olarak kılınabilmektedir. Regaip kandilinde kılınan Hacet Namazı, 2, 4 ya da 12 rekat şeklinde kılınabilir.

REGAİP KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Regaip Kandili namazına başlarken şu şekilde niyet edişir:

"Ya Rabbi, niyet eyledim rıza-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habibin, başımızın tacı Resul-i Zişan Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrarın hürmetine ben aciz kulunu da affı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Allahü Ekber"

Regaip Kandili'nde akşam namazını kılınır ardından 2 rekatta bir selam vermek üzere 12 rekat nafile namaz kılınır.

Fatiha suresinin ardından her rekatta 3 kez Kadir Suresi (İnna enzelnahü) ile 12 ihlası şerif okunmaklıdır.

REGAİP KANDİLİ NAMAZININ KILINIŞI

İşte Regaip Kandili namazı (nafile namazı) kılınışı:

Nafile namazında her rekatta Fatiha'dan sonra 1 defa "Kadir" suresi ve 3 kere "İhlas" suresi okunur ya da Fatiha 'nın ardından üç kez Ayetel-Kürsi veya Kadir Suresi okunmalıdır.

1. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Ayetel Kürsi, rekatın sonunda Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

2. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felak + Nas. 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

3. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas sureleri okunur.

4. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik ve Rabbena duaları okunur.

Namazın ardından 7 Salatı-Ümmiye okunup secdeye varılır.

Salatı-Ümmiye şu şekildedir:

"Allahümme salli ala seyyidina muhammedini'nebiyyi'l-Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim".

TESBİH NAMAZININ KILINIŞI

Tesbih namazı ise günahların affını sağlamaktadır.

Tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır.

Tesbih namazı için "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym" tesbihini ezbere bilmek gereklidir.

Tesbih namazı 1. rekat:

Tesbih namazı kılmak için niyet edilir.

Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra 15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca 10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih

İkinci secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'ate kalkılır.

Tesbih namazı 2. rekat:

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Fatiha'dan önce 15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Rükudan doğrulunca 10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih

İkinci secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

Tesbih namazı 3. rekat:

Dördüncü rek'ate kalkılır.

Sübhâneke'den sonra 15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Rükudan doğrulunca 10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih

İkincş secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih okunur.

Tesbih namazı 4. rekat:

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Fatiha'dan önce 15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Rükudan doğrulunca 10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih

İkinci secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih okunur.

Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.

Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Dua edilir.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre 26 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek.

REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

Regaip rağbet anlamına gelmektedir.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) ana rahmine düşmesini, yani annesi Amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade etmektedir.

İslam dininin kutsal kitabı Kuran'ı Kerim'in " Ve Rabbı'na rağbet et" (İnşirah suresi-8) beyanı gereği, Regaip kulun cenabı Hakk'a yönelerek Allah'a rağbet etmesi anlamına gelmektedir.

REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

300 Salavat-ı şerife,

101 Fatiha-i şerife,

101 İhlas'ı şerife,

101 Kadir suresi





