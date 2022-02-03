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Regaip Kandili'nde neler yapılır, nasıl ibadet edilir? Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler

03.02.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Şubat tarihinin gelmesi ile birlikte Regaip Kandili de idrak etti. Müslümanlar bu mübarek günde bolca ibadet ediyor ve sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun mesajlar gönderiyorlar. Peki Regaip Kandili'nde neler yapılır, nasıl ibadet edilir? İşte Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler!

Regaip Kandili'nde neler yapılır, nasıl ibadet edilir? Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler

Üç ayların gelmesi ile Regaip Kandili ibadetleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Regaip Kandili, her yıl Recep ayı içerisinde idrak ediyor. Birlik ve beraberliğin öneminin arttığı bu günlerde bolca ibadet edilmeye devam ediyor. Regaip Kandili'nde yapılması gereken önemli ibadetler arasında tesbih namazı kılmak, Kur'an okumak da bulunuyor. Peki Regaip Kandili'nde neler yapılır?

REGAİP KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

Regâib gecelerinde ne yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu mübarek günde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, alimler tarafından öneriliyor. Regaibin diğer kandillerden farklı olması hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi olmasındandır. Bu önemli gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılmaktadır ve bu ümitle, inançla Yüce Allah’a ibadet edilmektedir.

İşte Regaip Kandili'nde yapılması gereken bazı ibadetler;

-Allah rızası için namaz kılmalı

-Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

-Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli

-Kur'an-ı Kerim okunmalı

-Dargın ve küskünleri barıştırmalı

-Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

-Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli.

-Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

-Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

-Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı

-Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

-Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

-Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli

REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Üç aylara ve mübarek aylardan biri olan Recep ayına girildiğinde sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) : "Allahım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur) " şeklinde dua etmişlerdir.

Said İbn Cübeyr’den (r.a.) alınan bilgiye göre: “Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas (r.a.)’yı dinledim şöyle demişti: “Rasulullah (s.a.v) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik.

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir. Bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ihya etmişlerdir. Hadislerin sıhhati tartışmalı olmakla beraber rivayetlerden anlaşıldığına göre Resul-i Ekrem (sav)’in recep ayına ayrı bir değer verdiği anlaşılmaktadır."

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