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Regaip Kandili nedir, ne demek? Regaip (Regaib) Kandili anlamı ve önemi nedir? İşte anlamı ve önemi

25.01.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regaib Kandili anlamı ve önemi merak konusu haline geldi. Regaib Kandili nedir, ne demek soruları araştırılıyor. Müslümanların heyecanla beklediği üç ayların başlamasının ardından sıra kandil günlerine geldi. Yılın ilk kandili yarın idrak edilecek. Peki, Regaip Kandili nedir, ne demek? Regaip (Regaib) Kandili anlamı ve önemi nedir? İşte anlamı ve önemi

Regaip Kandili nedir, ne demek? Regaip (Regaib) Kandili anlamı ve önemi nedir? İşte anlamı ve önemi

Regaib Kandili önemi ve anlamının ne olduğu yoğun ilgi görüyor. Regaib Kandili 2023 yılında 26 Ocak tarihinde idrak edilecek. Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihte dualar edecek ve günün anlam ve önemine uygun ibadetler yapacaklar. Regaib Kandili her sene İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak ediliyor.

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki “Regâip” kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, " reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.
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Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.
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REGAİB KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.
İslam kaynaklarında, Abdullah bin Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15'inci ile ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmediği belirtiliyor.
Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor.
Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.


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