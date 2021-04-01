Regl ağrısına ilginç çözüm! Deneyenler fayda görüyor

Lessiamac kullanıcı adıyla TikTok hesabında birçok kadının muzdarip olduğu regl ağrısına çözüm bulduğunu iddia eden kadın, dış kulağının üst kısmına kalem silgili kısmıyla masaj yaptığı anları paylaştı.

BİR DAKİKA BOYUNCA UYGULADI

Videonun altında, ''regl ağrınız olduğunda sadece kulağınızın bu noktasına masaj yapın. Yaklaşık bir dakika boyunca uygulayın. Daha sonra diğer kulağa aynı dakika aralığında masaj yapın'' diyor. Kadının söylemesine göre ağrılar tam geçmiyor ama hafifliyor.

Söz konusu videoya da kadınıın bu söylediğini destekleyen binlerce yorum geldi. Bazı yorumlar şöyleydi: ''Aman Tanrım, gerçekten işe yarıyor, teşekkürler.'' ''Çocuklar gerçekten işe yaradığını söylemek için geri döndüm. Ağrıyı bir anda tamamen kesmeyebilir, ancak 5-10 dakika sonra artık ağrı yok.''

''BASINÇ NOKTALARI AĞRIYI GİDEREBİLİR''

Kadının paylaştığı videoda uzman bir bakış açısı da yer aldı. Jinekolog olan Dr. Tania Adib, ''bunu gördüğüme hiç şaşırmadım. Basınç noktaları her tür semptom için işe yarar. Vücutta enerji noktaları vardır ve hepsi birbirine bağlıdır, kulak akupunkturu çok yaygın olarak kullanılır. Akupunktur gerçekten işe yarıyor, eski Çin tıbbından beridir kullanılan bir tedavi. Ben tamamen ana akım tıpta yaptıklarımıza ek olarak tamamlayıcı tedavilerden yanayım. Her şey reçeteyle tedavi edilemez'' diyor.



