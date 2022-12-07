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Rehin aldıkları kişileri işkenceyle soyup soğana çevirdiler... Çetenin çökertilme anı kamerada! Ev ve araçlarını zorla almışlar

07.12.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorla kaçırıp rehin aldılar, üzerlerindeki ev, araç gibi mal varlıklarını kelepir fiyattan aldılar. Alıkoydukları kişilere zorla kredip çektirip el koydukları cep telefonlarından da kendi hesaplarına para aktardılar. İstanbul'un Pendik ilçesinde polis ekipleri operasyonun düğmesine bastı, korku salan işkenceci çete çökertildi. Çetenin baskısından yılıp İstanbul'u terk eden mağdurların ev ve arabalarını nasıl aldığı ise yürekleri burktu.

Rehin aldıkları kişileri işkenceyle soyup soğana çevirdiler... Çetenin çökertilme anı kamerada! Ev ve araçlarını zorla almışlar

Kaçırdıkları kişilerin ellerinde ne var ne yoksa işkence zoruyla aldılar. Polis, 2 kişinin rehin alındığı ihbarını duyunca harekete geçip dün operasyonun düğmesine bastı. Çetenin 14 üyesinin tamamı yakalandı. Çete üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda mühimmat, para ve rehin aldıkları kişilerin cep telefonları ele geçirildi. Mağdurların çeteye kaptırdıkları ev ve arabalarını yıllarca güçlükle biriktirdikleri parayla aldıkları öğrenildi. Operasyon anları kameraya anbean yansıdı.

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ZORLA TAHSİLAT YAPMAK İÇİN ALIKOYDULAR

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin Anadolu yakasında kalan ilçelerinden Pendik’te 2 kişinin bir çete tarafından zorla tahsilat yapmak amacıyla alıkonulduğu bilgisine ulaştı.

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Organize Polisi, alınan ihbarın ardından savcılığa başvurup soruşturma izni istedi.

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İNTERNET BANKACILIĞINDAN KENDİ HESAPLARINA PARA AKTARMIŞLAR

Zorla rehin alınan kişilerin üzerinde bulunan ev ve araç gibi mal varlıklarını piyasa değerinin çok altında alan çeteyi takibe alan emniyet ekipleri, şüphelilerin alıkoydukları şahıslara zorla kredi çektirdiklerini ve el koydukları cep telefonlarında bulunan internet bankacılığından kendi hesaplarına para aktardıklarını tespit etti.

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ZORLA ALIKOYDUKLARI KİŞİLERDEN ALDIKLARI PARANIN BİR KISMI ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis, 14 kişilik çeteye yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin devamında dün operasyonun düğmesine bastı.

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Sabah saatlerinde “Nitelikli Yağma” ve “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarını işleyen suç ağının 14 üyesinin tamamı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çete üyelerinin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve bu silahlara ait 70 mermi ile 55 bin lira para ve zorla alıkonulan şahıslara ait cep telefonu ele geçirildi.

ÇETENİN BASKISINDAN BUNALMIŞLAR

Yapılan araştırmalarda, çete üyelerinin, üzerlerine aldıkları para ve mülkleri üçüncü ve dördüncü şahıslara aktardıkları anlaşıldı.

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Çetenin baskısından yılan ve korkudan İstanbul’u terk eden mağdurların ise suç ağına kaptırdıkları ev ve arabalarını ise yıllarca güçlükle biriktirdikleri parayla aldıkları öğrenildi.

Çete üyeleri hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

(İHA)

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