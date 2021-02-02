Haberler HABER Sağlık Reiki nedir? Reiki eğitiminin en önemlisi el verme nedir? Reiki nedir? Reiki eğitiminin en önemlisi el verme nedir? Reiki, Uzakdoğu'dan bize ulaşmış olan, çok uzun yıllardır uygulanan ve şifa veren bir enerjidir. En önemlisi bizim dışımızda olan, bizden farklı olan fakat bize sürekli yardım eden, yumuşacık ve bize sağlık veren bir enerjidir. Anadolu'daki el verme geleneğine çok benzer. Ninelerimizin elleriyle başımızı, karnımızı tutması ve bizim iyi olmamız gibidir. Bu da Japonya'dan gelen bir enerjidir. Artık hastanelerde bile kullanılan, bilimsel araştırmalar yapılan, üzerinde pek çok çalışmalarla faydası kanıtlanmış bir enerjidir. Reiki, ilk kez Mikao Usui tarafından Japonya'da bir çalışma sonucu ortaya çıkmıştır. Binlerce yıldır da başka kişiler tarafından kullanılmaktadır. Mağara resimlerinde bile Reiki gibi enerjileri uygulayanlar vardır. Usui 1922 yılında, hem öğretmek hem de uygulamak için kendi şifa merkezini kurmuştur. Bu merkezden günümüzde bize ulaşmıştır. Reiki kelimesinin içerisinde iki anlam vardır. Rei, ruhsal, kutsal, gizemli, bilinemeyen anlamına gelmektedir. Ki, yaşam gücü enerjisi demektir. Hepimizin sahip olduğu yaşam gücü enerjisini tanımlar. Reiki, ruhsal olarak yönetilen, bizim tam olarak anlayamadığımız ama kutsal ve çok yararlı bir kaynaktan gelen, bizim enerjimizi iyileştiren bir enerji türü olarak algılanabilir. Enerji şifacılığının başladığı günden bu yana var olan müthiş bir yardımcıdır. REİKİ FELSEFESİ NEDİR? Reiki, bir dine ya da tarikata mensup insanların kullandığı bir şey değildir. Kendine özgü, saf bir felsefesi olduğu da söylenemez. Çünkü her öğreti nasıl istiyorsa Reiki'yi o şekilde kullanabilir. Dünyadaki her inançta Reiki vardır. Reiki'yi bize öğretmeye çalışan, 5 tane ilkeye indirgeyen Mikao Usui demiştir ki, günlük olarak ellerinizi dua şeklinde birleştirin, içinizden kendinize şu beş prensibi tekrarlayın demiştir. Bu prensipler; bugünlük öfkelenme, hiçbir şey için endişelenme, kendini işine ada, şükranla dol ve bütün insanlara nazik davran gibi prensiplerdir. Bunun dışında tam olarak bir felsefesi yoktur, ancak bu 5 ilkeyi Reiki ile birlikte uygulamak gerçekten faydalıdır. REİKİNİN FAYDALARI NEDİR? Reikinin en önemli faydası bizi stresten arındırmasıdır. Gündelik olarak düzenli uygulandığında stresin ciddi bir şekilde azaldığını görürsünüz. Bu konuda yapılan araştırmalar da vardır. Bunun dışında akla gelebilecek her türlü hastalıkta kullanılabilir. Kanla ilgili, sinir sistemiyle ilgili ya da organlarla ilgili problemlerin her birinde, çok rahat şekilde bedenin kendi kendini iyileştirmesini uyaracak bir enerji veriyoruz. Bedenin uyarılması, bedenin kendi kendini iyileştirmesine sebep olduğu için, rahatsızlıklardan kurtulma yönünden de faydalıdır. Reiki'yi aynı zamanda zihinsel dönüşüm için de kullanıyoruz. İkinci seviyesini öğrendiğimizde, ellerimizi çakralara koyarak içimize çeşitli telkinler söyleyebiliriz. Bu durumda Reiki'nin faydaları sınırsız bir hale gelmektedir. Örneğin; ilişkilerde düzen olabilir. Ya da özgüveni arttırabilir, başarıyla ilişkili yeni bir zihin elde edebilirsiniz. Kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Reiki, hayatınızı değiştirebilecek kadar etkilidir. Tek yapacağınız şey kendinize zaman ayırmak ve ellerinizi bedeninizin üzerine koymaktır. REİKİ PROBLEMLERİ ÇÖZMEDE NASIL YARDIMCI OLUR? Reiki, problemleri çözerken bize pek çok şekilde uygulama alanı açar. İçeride büyük bir şey işliyor ve beden kendi kendini iyileştirmeye başlıyor. Biz sadece elimizi koyuyoruz. Reiki'nin akması için öğrenilmesi gerekenleri öğrenip, Reiki'nin beden tarafından alınmasını sağlıyoruz. Ondan sonra beden kendi kendini iyileştirmeye başlıyor. Fiziksel hastalıklarda da, psikolojik hastalıklarda da böyledir.

Reiki ile enerji kanallarındaki aksaklıklar düzelmeye başlar. Sıkıntı duygusu ortadan kalkar ve olumsuz duyguları bu şekilde iyileştirir.

REİKİ NASIL ÖĞRENİLİR? Reiki öğrenmek çok kolaydır. Çeşitli dereceleri vardır ve her derece bir günlük eğitim gerektirir. Sabahtan akşama kadar Reiki uygulamaları yapılır. Her derece için bir enerji aktarımı yapılır.

Bu yapıldıktan sonra Reiki uygulanır hale gelebilir. Tecrübe kazandıkça öğretmen de olabilirsiniz.

REİKİ AŞAMALARI NELERDİR?

Reiki'nin temel üç aşaması vardır. Birinci aşamada hem kendimize hem de başkalarına dokunarak ya da elimizi yaklaştırarak enerji aktarıyoruz. Bütün bedene aktarırız. Bu hem stresi hem de rahatsızlığı çözebilir. Başkalarına yapmak da çok kolaydır.

Devam edilmek istenirse, ikinci dereceye geçilir. İkinci derecede üç ayrı enerji aktarılır. Bu üç ayrı enerji hem daha güçlü bir Reiki enerjisi aktarmayı sağlar, hem de duygusal ve zihinsel şifa için özel bir enerjiyle çalışmaya başlarız. Üçüncüsü de sevdiklerinize uzaktan şifa göndermek için kullanılan enerjidir.

Üçüncü seviyede ileri Reiki teknikleri vardır. Auradan problemi alıp çekme, kristallerle çalışma ve meditasyonlar vardır. Üçüncü derecenin ikinci bölümü de hocalık denen bölümdür. Daha uzun çalışma ve disiplin gerektirir.

HERKES REİKİ İLE ŞİFA BULABİLİR Mİ? Herkes Reiki'den yararlanabilir. Bazıları rahatlama, sakinleşme şeklinde kullanabilir, bazıları ağrıların yok olması, organ bazında iyileşme için bazıları da onarılması zor sorunlar için kullanabilir. Çok ağır vakalarda bile geri dönüşler gördük, ama çok sevdiğiniz bir insanın ölümünü de şifanın bir parçası olarak algılarız. Kanser, MS gibi uzun vadeli bir rahatsızlık varsa muhakkak Reiki yapılması önerilir. Bu hastaların erken safhalarında tıpla beraber çalışıldığında iyileşme olabilir.

Sağlıklıyken, sağlıklı kalmak için, akut hastalıklarda, kronik hastalıklarda ve ölüme giderken Reiki öneririz. Çünkü hastanın huzurlu bir şekilde ölüme gitmesi sağlanabilir.

KİŞİLER REİKİ YARDIMIYLA OLUMSUZLUKLARDAN NASIL KORUNABİLİR?

Hayatın olumsuzluklarından korunmanın tek çaresi içimizdeki olumsuzlukları iyileştirmektir. İçimizde olumsuzluklar taşıdıkça dış olumsuzluklar bizi fazlasıyla etkiler. Oysa içeride bir yerde huzurlu, rahat, stresten arınmış, dengede kalabilirsek ya da olumlu bir zihin oluşturabilirsek, dışarıdaki olumsuzlukları çok fazla dert etmeyiz.

Reiki'nin bir takım koruyucu enerjileri de vardır. Özellikle ikinci derece Reiki yaptığımızda koruma enerjisi imkanı vardır. Ama öncelikle içimizin temizlenmesinden yanayım.

REİKİ NE GİBİ SORUNLARIN TEDAVİSİNDE ETKİLİDİR?

Reiki, pek çok sorunu iyileştirmede kullanılabilir. En önemli koşul, o rahatsızlığın enerjisel bir bazı olmasıdır. En kolay şekilde Reiki'den faydalanmak mümkündür. Streslerden kurtuldukça, o strese dayalı olan fiziksel rahatsızlıklar da ortadan kalkmaya başlayabilir. Kendi başımıza yapmanın yanı sıra, hastanelerde de kullanılan bir tekniktir. Yoğun bakımda dahi doktorlar tarafından kullanılan bir yöntemdir.

Bağışıklık sistemini güçlendirmede ve tam olarak dengeye sokmada kullanılabilir. Akla gelebilen her konu için Reiki uygulamasını önermekteyim.

REİKİ ENERJİSİ KİMLERE VE NELERE VERİLEBİLİR?

Reiki enerjisi, insanların dışında bütün hayvanlara ve bitkilere verilebilir. Yapılan araştırmalar, Reiki'nin bitkilerde çok ciddi bir şekilde iyileşmeye ve büyümeye sebep olduğunu göstermektedir.

Reiki'ye çok alışırsak suya, yemeğe, ortama da Reiki verilebilir. Her durumda Reiki kullanmak mümkündür.

REİKİNİN DİĞER ŞİFA YÖNTEMLERİNDEN FARKI NEDİR? Tıbbı yanımızda mutlaka bulundurarak, tıbbi tedaviyi destekleyici bir şekilde Reiki öneririz. Tıp genelde fiziksel sorunlar üzerinden giden, fiziksel göstergelere giden deneysel bir bakış açısına sahiptir. Reiki ise sezgisel ve bilinmeye dayalıdır. İnsanın doğasındaki özü kullanan bir enerjidir. Reiki'nin farkı kendi başınıza yapıyor olmanızdır. Bir başkasına ihtiyaç duymadan, kendi başına yapılabiliyor oluşu Reiki'nin en büyük farklarından birisidir. Üstelik öğrenilenler başkalarına da yapılabilir. Bu şekilde herkese kolaylıkla yayılan bir eğitimdir.

Pek çok yeni şifa yöntemi vardır. Reiki'nin en özel tarafı, insanlık var olduğu sürece hep aramızda ve bize yardımcı olmasıdır.

REİKİNİN YAN ETKİLERİ VEYA ZARARLARI VAR MIDIR?

Reiki, sadece yarar sağlayan son derece güvenli bir enerjidir. Herhangi bir zararı olduğu asla söylenemez. Reiki yapan kişi, uyguladığı kişi hakkında kötü düşünse bile, Reiki enerjisi ellerimizden akarken sadece şifa verebilir. Bizim ne düşündüğümüzün fazla bir etkisi yoktur. Bu yüzden son derece güvenlidir.

Bununla birlikte, enerji kanallarından çeşitli olumsuz duygular ve bedenden toksinler çözülürken bir takım etkiler görürüz. Reiki'yi deneyimleyen kişide bir takım farklılıklar olur. Biz buna çözülme ya da iyileşmenin ön rahatsızlıkları diyebiliriz. Bu zarar değildir, iyileşiyor olmasının göstergesidir. Duygusal olarak, Reiki esnasında ağlama görülebilir. Aynı şekilde gülme başlayabilir, fenalık hissi gelebilir. Karından guruldama duyulabilir, bedensel sıçramalar olabilir. Esneme, geğirme gibi bedenin rahatlama hareketleri yaşanabilir. Bazen kısa süreli memnuniyetsizlik olabilir. Ağrı yükselebilir, Reiki'ye devam edildiğinde o ağrı bedeni terk edebilir. İdrarda koyu ve kokulu bir etki olabilir, ishal gibi toksin atma yaşanabilir. Bunların hepsi iyileşmenin göstergesidir.

REİKİ EĞİTİMLERİNDE NE GİBİ ÇALIŞMALAR YAPILIR?

Reiki eğitimlerinin en önemli bölümü el verme ya da uyumlanma denilen bölümdür. Ama bu tek başına hiçbir şey ifade etmez. Bu nedenle tam günlük uygulamaları bir eğitim sağlarız. Bunun da koşulları bellidir. Birinci ve temel olan insanın enerji bedeni öğretilir. Çakralar, meridyenler, enerji sisteminin nasıl çalıştığı, zihnin, bedenin ve ruhun oluşturduğu bütün hakkında bilgi öğretilir. Uygulamalar yapılır, katılımcılar hem kendilerine hem de arkadaşlarına Reiki uygulamaya başlarlar.

İkinci derecede daha detaylı uygulamalar tek tek yapılır, kavramlar genişler. Enerji, zaman ve bilimin getirdiği pek çok güzel etkinin bizim gizemli hayatımızla birleştiğini görürüz. Zihnin rahatlaması meditasyonlar ile sağlanabilir. Temel amaç Reiki uygulayıcısı yetiştirmektir.

Öğretmen olmak için de çok uzun bir eğitim vardır. O uzun eğitimde temel olarak grup yönetme, iletişim yetenekleri, bilginin oluşturulması, öğrenci kontrolü gibi çalışmalar yapılır.

REİKİDE EL VERMEK NE ANLAMA GELİR?

Reikinin temel taşı, el alma ve el verme denilen bölümdür. Bu olmadan Reiki aktarma imkanımız yoktur. Yıllardır elden ele geçen bir enerjidir. Bu enerji bir Reiki öğretmeni tarafından öğrencisine kısa bir sürede aktarılarak yapılır. Çoğu zaman dört aşamadan oluşur.

Öğretmen olarak hangi dereceyi vereceksek ona uygun el alma ve el verme, yani tam olarak enerji aktarımıyla güçlendirme yaparız. Enerji aktardığımızda, Reiki öğretmeni başlı başına bir kanal haline gelir ve o kanal olarak Reiki'yi aktarır. Bu aktarma sırasında öğrenci pasif kalır. Aktarıldıktan sonra da Reiki enerjisi ellerinden akmaya başlar.

REİKİ İLKELERİ NELERDİR? Reiki ilkeleri; yalnızca bugün, hiçbir şey için öfkelenme, endişelenme, şükranla dol, çalışkan ol, insanlara nazik davran gibi 5 ilkelerdir. Bunların dışında şifacının getirdiği temel ilkeler vardır. Bunlar da Reiki ilkeleri gibi önemli ilkelerdir. Reiki kanalı olan kişinin dürüst olması gerekir. Şifa için temel kalptir. Yargılayıcı olmaktan vazgeçilmesi, insanları olduğu gibi kabul etmeye başlaması gerekir. Hastalıkları yüzünden kimseyi suçlamadan, onlara yardımcı olmayı büyük bir hevesle yapması gereklidir. Nezaket ve temizlik kurallarına uyulmalıdır. Şifacının daha çok sevebilmeyi ve koşulsuz seviye doğru adım atabilmeyi öğrenmesi lazımdır.

Reiki'nin kişisel gelişime çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar müthiş bir ışıkla yardımınız bekler. Dolayısıyla o ışığı taşıyabilecek bir ruh halini edinmek, kişisel olarak kendimizi geliştirmek, daha huzurlu ve hoşgörülü olmayı becermemiz gerekecektir diye düşünüyorum.

REİKİ İLE KİLO VERİLEBİLİR Mİ?

Reiki ile kilo vermeye yardımcı olunabilir. Birinci temel şart her zaman düzenli Reiki uygulamaktır. Böylelikle stresten kurtulmak mümkündür.

Stres, düzensiz yemek yemenin temel nedenlerinden bir tanesidir. Stresin azalmasıyla beraber bunlara bağımlılık azalacaktır. Bunun dışında, zihinsel dönüşümlerle de kilo verme sürecinde Reiki'nin faydası vardır. Hormon dengesizliğinde, rahatsızlıkların giderilmesinde faydalı olmaktadır.

REİKİ İLE İLİŞKİ SORUNLARI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Reiki ile ilişki sorunları pek çok şekilde çözülebilir. Kişisel gelişime yardım edeceği, enerji kanallarını açacağı ve stresi yok edeceği için, ilişkilerde daha rahat ve anlayışlı olabiliriz.

Reiki'nin ikinci seviyesinde kullanılan bir takım yöntemler vardır. İlişkilere şifa gönderilebilir. Herkesin en yüksek hayrı neyse onun için şifa gönderme şansı da vardır. Çok kızdığınız kişiye Reiki vererek bile ilişkilerin iyileşmesi mümkün olabilir. Reiki'yi kendinizi değiştirecek şekilde hem bedensel hem de zihinsel biçimde uygulamak önemli olacaktır.

