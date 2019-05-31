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Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 31.05.2019 14:10 | Son Güncelleme

Beşşar Esed rejimi güçleri, TSK'nin Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kurduğu gözlem noktasının yakınlarını vurdu.

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını vurdu

Beşşar Esed rejimi güçleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes gözlem misyonu için kurduğu noktanın yakınlarına topçu saldırısı düzenledi.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri, TSK'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, İdib'in güneyinde yer alan, Hama'nın kuzeybatı kırsalındaki Zaviye bölgesinde kurduğu 10 nolu gözlem noktasının yakınını topçu atışlarıyla hedef aldı.

Söz konusu saldırıda gözlem noktasında herhangi bir hasar meydana gelmedi. Saldırının, Lazkiye'nin doğusundaki dağ kümesinden ya da Hama kırsalındaki Kerim bölgesinden yapıldığı tahmin ediliyor. Rejim güçleri, aynı noktayı 29 Nisan'da, 4 ve 12 Mayıs'ta da hedef almıştı.

TSK'nin, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi korumak için kurduğu 12 adet gözlem noktası bulunuyor. Söz konusu noktaların birkaç kilometre karşısında Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli yabancı terörist gruplar konuşlu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Beşşar Esed Suriye

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