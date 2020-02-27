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  4. Rejimden geri alınan Serakib’deki mayınlar görüntülendi

Rejimden geri alınan Serakib’deki mayınlar görüntülendi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2020 12:05 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan İdlib’de muhaliflerin ele geçirdiği Serakib ilçesinde rejimin yollara döşediği mayınlar görüntülendi.

Suriye’nin İdlib şehrinde M4 ve M5 kara yollarının birleştiği noktada bulunan Serakib ilçesi, uzun çatışmalar sonrasında Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) kontrolüne geçti. İlçe merkezini kontrol altına alan muhalifler, Esad rejiminin Serakib’de yollara döşediği mayınları görüntüledi. O anları kaydeden bir muhalif, "Bakın Esad rejimi Serakib girişine sivillerin girmesine engellemek için böyle mayınlar koydu, hala çözemedik bu mayınları. Bu yol ana yol, girilmesini engellemek için böyle mayınlar koydular" ifadelerini kullandı.

Serakib ilçesi, Lazkiye’nin Halep ve Hama ile bağlantısını sağlayan M4 kara yolu ile Halep-Şam bağlantısını sağlayan M5 kara yolunun birleştiği noktada yer alıyor.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Suriye Serakib mayın

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