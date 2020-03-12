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Rekabet güncellendi: Redmi Note 9 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.03.2020 11:18 | Son Güncelleme

Xiaomi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Redmi, Redmi Note 9 Pro Max'in yanında serinin bir diğer Android akıllı telefonu Redmi Note 9 Pro'yu da tanıttı. İşte Redmi Note 9 Pro'nun özellikleri ve fiyatı...

Rekabet güncellendi: Redmi Note 9 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Redmi, koronavirüs nedeniyle online olarak düzenlediği etkinlikte önce Redmi Note 9 Pro Max ile sahneye çıktı. Redmi Note 9 Pro için sorular üzerinden bir sunum yapan Redmi, Note 9 Pro Max'ten sonra Redmi Note 9 Pro'nun da tanıtımını gerçekleştirdi.

REDMİ NOTE 9 PRO ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 9 Pro'nun özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde 20:9 oranında Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran bulunuyor. Bu ekran LCD teknolojisi ile üretilmiş ve Gorilla Glass 5 ile korunmakta. Tıpkı Redmi Note 9 Pro Max gibi nokta çentikli bir ekranla gelen Redmi Note 9 Pro, bu ekranın altında ise yine Snapdragon 720G işlemcisine ve 4GB/6GB RAM + 64GB/128GB dahili depolama alanına yer veriyor.

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro'nun kameraları da kardeşinden farksız. Arka tarafta yine simetrik tasarımın öne çıktığı kamera kurulumunda 48 MP'lik bir ana kameraya yer veren Redmi, bu kameranın yanına sırasıyla 5 MP ultra geniş açılı + 5 MP makro kamera + 2 MP 3D derinlik sensörü yerleştirilmiş durumda. Telefonun ön kamerası ise 16 MP. Bu kamera ile iPhone 11 serisinde olduğu gibi slow- motion selfie'ler çekmek mümkün.

Redmi Note 9 Pro kamera

REDMİ NOTE 9 PRO FİYATI

5.020 mAh değerinde bir bataryası bulunan Redmi Note 9 Pro, 18W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Bu sayede büyük sayılabilecek bataryasını kısa bir sürede doldurabiliyor. P2i dayanıklılık sertifikası da bulunan telefonun fiyatları ise şöyle;
4GB RAM + 64 GB dahili depolama alanı 12,999 Rupi (yaklaşık 1,100 TL)
6GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı 15,999 Rupi (yaklaşık 1,340 TL)

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