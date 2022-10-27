Rekabet Kurulu, büyük bir para cezası kesmişti! WhatsApp'ın sahibi Meta'ya bir ceza da ABD'den geldi: Milyonlarca dolar...

Rekabet Kurulu, dün Meta'ya 346,7 milyon lira idari para cezası vermiş ve Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın sahibine büyük bir para cezası kesmişti. Meta'ya verilen bu büyük para cezası hala gündemden düşmemişken, flaş bir gelişme daha yaşandı. Meta'ya kötü haber bu kez ABD'den geldi.

META'YA ABD'DEN ŞOK CEZA!

ABD'de Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, siyasi kampanyaların finansmanını açıklama yasasını kasten ve tekraren ihlal suçundan 24,7 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Washington eyaletine bağlı King County Yüksek Mahkemesi Yargıcı Douglass North, Meta'nın Adil Kampanya Uygulamaları Yasası ihlalini karara bağladı.

Hakim North'un Meta'ya verdiği 24,7 milyon dolarlık ceza, Adil Kampanya Uygulamaları Yasası kapsamında verilen en büyük ceza oldu.

Washington Başsavcısı Bob Ferguson ise 2018'de de söz konusu yasayı ihlal ettiği için Facebook'a dava açılması nedeniyle azami sınırın uygun olduğunu belirtti.

Washington'ın siyasi kampanyaların finansmanı açıklama yasası, reklam şirketlerinin siyasi reklam alan müşterilerinin bilgilerini, hedef kitlesini, reklam maliyetinin ödeme şeklini, görüntüleme sayısını kayıt altına almasını ve talep edilmesi halinde kamuoyuna açıklanmasını gerektiriyor.

Televizyon istasyonları ve gazeteler bu yasaya uyarken Meta, "yasanın anayasaya aykırı ve tamamen uyulmasının sanal olarak neredeyse imkansız olduğu" gerekçesiyle itiraz ediyor.

Facebook, yayınladığı siyasi reklamların arşivlerini tutarken bunları yasa uyarınca gerektiğinde açıklamıyor. (AA)

