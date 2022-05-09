HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Rekabet Kurumu açıkladı! Teknoloji şirketlerine soruşturma

Rekabet Kurumu açıkladı! Teknoloji şirketlerine soruşturma

09.05.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet Kurulu, teknoloji sektöründeki 7 şirket hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu açıkladı! Teknoloji şirketlerine soruşturma

Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İşgücü piyasasında centilmenlik anlaşmaları yapılması suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21 Nisan 2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak; Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pia Bilişim Hizmetleri A.Ş., İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş., NETAŞ Telekomünikasyon A.Ş., MAGİS Teknoloji A.Ş., Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş. ve RDC Partner Bilişim Danışmanlık ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi" denildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Olacak mı olmayacak mı derken... Resmen açıklandı! Instagram'da başlıyorOlacak mı olmayacak mı derken... Resmen açıklandı! Instagram'da başlıyor
Plakayı gören polis, otomobili durdurdu! Plakayı gören polis, otomobili durdurdu!
Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştıOfisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede flaş gelişme! Toplantı tarihi ertelendi

3600 ek göstergede flaş gelişme! Toplantı tarihi ertelendi

Otomobil almak isteyenlere kötü haber!

Otomobil almak isteyenlere kötü haber!

1500 kişiye yedirdiler! Ankara'da akılalmaz olay, skandal savunma

1500 kişiye yedirdiler! Ankara'da akılalmaz olay, skandal savunma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız

Dehşet anlarını anlattı: Ölü taklidi yaparak kurtuldum

Dehşet anlarını anlattı: Ölü taklidi yaparak kurtuldum

Yer: Kayseri! Geceden sıraya girdiler, 1 saatte tükendi

Yer: Kayseri! Geceden sıraya girdiler, 1 saatte tükendi

İlginizi Çekebilir

Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...

Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...

Tam 40 metre! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Tam 40 metre! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Kalça yarışmasını kazanmak için öyle bir şey yaptı ki...

Kalça yarışmasını kazanmak için öyle bir şey yaptı ki...

Yatak odası itirafı olay oldu! “Cinsel ilişkiden sonra..."

Yatak odası itirafı olay oldu! “Cinsel ilişkiden sonra..."

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.