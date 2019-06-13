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Rekor ceza: Alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2049'a kadar el konuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 21:37 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, ihbar üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü B.S., 3,44 promil alkollü çıktı. 5 litrelik bidondan yaptığı özel düzenekle seyir halindeyken alkol aldığı belirlenen ve 9'uncu kez alkollü araç kullanırken yakalanan Besim S.'nin ehliyetine, 2049 yılına kadar el konuldu.

Rekor ceza: Alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2049'a kadar el konuldu

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, ihbar üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü B.S., 3,44 promil alkollü çıktı. 5 litrelik bidondan yaptığı özel düzenekle seyir halindeyken alkol aldığı belirlenen ve 9'uncu kez alkollü araç kullanırken yakalanan Besim S.'nin ehliyetine, 2049 yılına kadar el konuldu.
Akşam saatlerinde kent girişinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı yapılan 06 FS 3761 plakalı otomobili, Bölge Trafik İstasyonu önünde durdurdu. Otomobilin sürücüsü Besim S.'nin yapılan kontrolünde 3,44 promil alkollü olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada ise görevlileri şaşkına çeviren düzenek bulundu. İçinde rakı olan ve 5 litrelik temizlik malzemesi bidonundan yapılan özel düzenek ele geçirildi. B.S.'nin, otomobille seyir halindeyken bu düzenekten alkol aldığı belirlendi. Sürücünün, rakıyı da kendisinin hazırladığı öğrenildi.
9 KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI
Besim S.'nin trafik ihlali konusunda sicili ise kabarık çıktı. Alkollü araç kullanırken 9'uncu kez yakalanan Besim S.'nin, sürücü belgesine 2049 yılına kadar el konulurken, 14 bin lira para cezası uygulandı. Sürücünün aracı da otoparka çekildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok iyi yapılmış, çok beklenmiş. geç bile kalınmış. Böyle cezalar yaygınlaştırılıp, herkese uygulansın. 9 kez alkollü yakalanmış. Allahtan kaza yapıp insan katletmemiş. Kendi de telef olabilirdi. Ehliyetsiz araçta kullanır bu alkolikler. Öyle yapar da yakalanırlarsa bu kez hapse atılsınlar.
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