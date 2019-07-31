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Rektörden görülmemiş uygulama! Hasta gibi gitti, gerçeği gördü ve kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 13:48 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hasta bakılmadığı şikayetleri üzerine, hasta gibi gittiği ve hizmet verilmediğini gördüğü, Diş Hekimliği Fakültesi'ne bağlı Kuşadası International Dent Care Diş Polikliniği'ni kapattı.

Rektörden görülmemiş uygulama! Hasta gibi gitti, gerçeği gördü ve kapattı

Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne bağlı International Dent Care Diş Polikliniği, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yabancı turistlere de hizmet vermek üzere, deniz manzaralı olan 1200 metrekarelik alanda kurulu, 3 katlı binada, 8 kişilik personelle 2 yıl önce hizmete girdi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir, son teknoloji cihazlarla donatılan, 2 lokal ameliyathane ve 4 diş kliniği bulunan poliklinik ile ilgili şikayetler gelmeye başlayınca harekete geçti. Hastalara hizmet verilip verilmediğini yerinde denetlemek isteyen Aldemir, 22 Temmuz'da mesai saatinde, şapka takarak, özel aracıyla Kuşadası'ndaki polikliniğe gitti. Muayene olmak isteyen Aldemir'i elinde sigara ile karşıladığı belirtilen çalışan, "Doktor yok, muayene olamazsınız" diyerek, başka merkeze gitmesini söyledi.

Rektör Aldemir'in dişinin ağrıdığını belirtip, doktorun ne zaman geleceğini sorması üzerine aynı çalışan, "Neden bu kadar çok soru soruyorsunuz? Başka hastaneye gidin, doktorlar izinli. 1 aydır doktor yok" yanıtını verdi. Bunun üzerine Aldemir, "Ben rektörüm, neden hastalara böyle davranıyorsunuz?" diyerek, tepki gösterdi. Rektör Aldemir, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi ile görüşerek, Kuşadası'ndaki polikliniğin kapatılması, çalışanlarının da başka yere kaydırılması talimatını verdi.

Hasta bakmayan ve laubali davranan personeli affetmesinin söz konusu olamayacağını belirten Prof. Dr. Selçuk Aldemir, "1 aydır hasta bakılmıyor; ama o personel her gün orada. Klima çalışıyor, elektrik harcanıyor. Hastaya hizmet vermeyen bir yeri kapattık. Yeni doktorlarla en kısa zamanda açacağız. Ben vatandaşın mağdur edilmesini ve devletin israfa uğramasına karşıyım. Oraya rektör olarak değil, vatandaş olarak gittim. Vatandaşa nasıl davranıldığını ve sistemin nasıl aksadığını görmüş oldum. Gerekeni yaptım" dedi.

(DHA)

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi osman selçuk aydemir International Dent Care Diş Polikliniği

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