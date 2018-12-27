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Rektörün makam aracı olay yarattı: Uydu telefonu ve ısıtmalı koltuğu olsun, saatte 232 kilometre hız yapsın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 13:42 | Son Güncelleme

Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman, makam aracı ihalesine çıktı. Kiralanacak araç için 30 özellik sıralandı ve "Yabancı menşeli, dizel, siyah ve saatte 232 km hız yapsın" ifadesi kullanıldı. Erman, kendisine ultra lüks makam aracı tahsis edilmesini, “Sanki Ferrari. Her rektörlükte olan bir otomobil bu” diye savundu.

Rektörün makam aracı olay yarattı: Uydu telefonu ve ısıtmalı koltuğu olsun, saatte 232 kilometre hız yapsın!

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre,108 devlet üniversitesi arasında 90. sırada olan Siirt Üniversitesi'nin Rektörü Murat Erman için, süper lüks araç ihalesine çıkıldı. 28 aylığına kiralanacak araç için tam 30 özellik sıralandı. Özellikler arasında, "Yabancı menşeli,, siyah renkli, 4×4 dizel motor, 2000 cc, en az 190 beygir güç, start stop, ısıtmalı koltuklu, uydu telefonlu, saatte 232 kilometre yapabilecek nitelikte ve 0-100 kilometreye 8.2 saniyede çıkabilen" kriterleri sıralandı. 13 Kasım'da çıkılan ihalenin şartnamesine göre, rektör makam aracını mesai dışında da kullanabilecek.

Rektör Murat Erman için kiralanacak makam aracının özellikleri 2017 ve daha üst model, yabancı menşeli ve dizel, kilometresi 30 bini aşamamış ve dış rengi siyah olacak. Aracın, yabancı menşeli ve dizel, silindir hacmi en az 2000 cc ve motor gücü en az 190 hp olması gerekiyor.

UYDU TELEFONU OLACAK

Makam aracının sürücü, ön yolcu, yan ve perde hava yastıklı, dinamik süspansiyonlu, uzaktan kumandalı merkezi kilitli, immobilizer ve start-stop sistemi, enerji geri kazanım sistemi, hız sabitleme sistemi, verimlilik modülü ve elektromekanik direksiyonu olması gerektiği belirtildi.

Arabada Uydu telefon ve Bluetooht bağlantısı, deluxe çift bölgeli tam otomatik klimalı, 4 kol tasarımlı çok fonksiyonlu deri direksiyon, ön ve arka park mesafe ölçer park sensörlü olarak tanımlanan aracın elektromekanik park frenli, elektrikli ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalı olması gerektiği ifade edildi. 28 aylığına kiralanacak araç için sürücü bilgilendirme sistemli, yol bilgisayarlı, Türkçe navigasyonlu, ısıtmalı koltuklu, uzunluğu 4 bin 932 mm., genişliği bin 874 mm, yüksekliği bin 455 mm, ağırlığı bin 660 kg, azami hızı 232 km/saat, hızlanması da, 0-100 km/saat 8.2 saniye olacak şeklinde sıralandı.

REKTÖR SÖZLERİNİ SAVUNDU

Erman, kendisine 28 aylığına kiralanacak lüks makam aracının medyada yer alması sonrası bir açıklama yaptı. 13 Kasım’da çıkılan ihalede Erman’a tahsis edilecek araçta ultra lüks donanım şartları aranıyordu. En az 2017 model olması gereken 4×4 aracın, 2000 motorlu ve 190 beygir güce sahip olmasının yanı sıra 0’dan 100 kilometre hıza 8.2 saniyede ulaşması ve azami hızının 232 kilometreye çıkması olmazsa olmaz şartlar arasındaydı.

Yabancı marka siyah renkte araç isteyen rektörün otomobilin donanımları da kalem kalem belirtilmişti: Dört tarafta hava yastığı, start-stop özellikli, uydu telefonlu, deluxe çift bölgeli tam otomatik klimalı, dört kol tasarımlı çok fonksiyonlu deri direksiyon, elektromekanik park freni, ısıtmalı koltuklu vb…

Medyaya yansıyan haberler sonrası Erman, Sözcü’den Can Mumay’a konuştu. Önceki rektörden kalan aracın 2008’de takla attığını ve tamir masraflarının pahalıya mal olduğunu söyleyen rektör ayrıca otomobilin daha önce başka bir firmadan kiralandığını, ancak ilgili firma sözleşmeyi feshettiği için kamu ihalelerinden men edildiğini belirtti.

“Yedi-sekiz ay sonra otomobilin sözleşmesini feshettiler. Biz de yeni bir araç için ihaleye çıktık. Sanki Ferrari. Her rektörlükte olan bir otomobil bu” diyen Erman, otomobil için istediği koşulların abartıldığını savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Siirt Üniversitesi’ rektör Murat Erman üniversite otomobil

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
cokçalışıyorlar bir taraflarını besliyorlar o yemek senın bu balo benım bir el yağda bir el balda
aracın kimden alınacağını ve markasını yazmayı unutmuş şartnameye........
Elin üniversite hocaları,idarecileri kurumlarını dünyada başarılı olan listeye sokar, AKP nin yandaşı sözde hoca özde zevk-ü sefa derdinde olanalrda böyle listeye sokar.
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