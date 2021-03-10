HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Renault Trafic ve Panelvan fiyatları ne kadar? Panelvan ve kamyonetlerin fiyat listesi açıklandı

Renault Trafic ve Panelvan fiyatları ne kadar? Panelvan ve kamyonetlerin fiyat listesi açıklandı

10.03.2021 21:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Renault Trafic ve Panelvan fiyatları ne kadar? Panelvan ve kamyonetlerin fiyat listesi açıklandı

Renault Trafic ve Panelvan fiyatları belli oldu. Araba severler yeni Renault Trafic ve Panelvan fiyatları ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. Diğer yandan, kamyonet almayı planlayanlar Renault Panelvan ve kamyonetlerin fiyatları hakkında araştırmalar yapıyor.Peki, 2021 Renault araba fiyatları ne kadar? İşte, Renault Trafic ve Panelvan 2021 fiyatları!

Renault Trafic ve kamyonetlerin 2021 fiyat listesi bu marka araba almayı düşünenler tarafından araştırılmaya başlandı. Araba satıcıları, Renault marka araçların fiyat listelerini paylaşıyor. Renault Trafik ve Panelvan araçların özellikleri ise detaylı olarak inceleniyor. Peki, Renault Trafic ve Panelvan 2021 fiyatları ne kadar? İşte, yanıtı!

Renault Trafic Multix 2021 fiyatı ne kadar?

Renault Trafic Multix 2020 fiyatı: 258.100TL
Renault Trafic Multix 2021 fiyatı: 271.100TL

**Renault Trafic Multix 2021 özellikleri

**

Renault Trafic Multix aracının öne çıkan özellikleri şöyle:

  • Cruise Control
  • Yağmur Sensörü
  • Otomatik Yanan Farlar
  • Lastik Basınç Sensörü

**Renault Trafic Panelvan 2021 fiyatı ne kadar?

**

Renault Trafic Panelvan 2020 fiyatı: 219.100TL
Renault Trafic Panelvan 2021 fiyatı: 232.100TL

**Renault Trafic Panelvan Özellikleri

**

Renault Trafic Panelvan aracının öne çıkan özellikleri şöyle:

  • Cruise Control
  • Yağmur Sensörü
  • Otomatik Yanan Farlar
  • Lastik Basınç Sensörü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafik kazasında ölümden dönen kadına hasar masrafı şoku! Trafik kazasında ölümden dönen kadına hasar masrafı şoku!
Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştıKritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı
Nasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yoluNasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yolu
Anahtar Kelimeler:
Renault

En Çok Okunan Haberler

e-Devlet'te, HGS ve OGS bilgilendirme hizmeti başladı

e-Devlet'te, HGS ve OGS bilgilendirme hizmeti başladı

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Bahçeli'den Akşener'e çok sert eleştiri: Projedir, figürandır

Bahçeli'den Akşener'e çok sert eleştiri: Projedir, figürandır

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Erdoğan MHP'nin büyük kurultayına katılmayacak

Erdoğan MHP'nin büyük kurultayına katılmayacak

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Bartın'da neden savaş uçakları uçuyor? Valilik açıkladı

Bartın'da neden savaş uçakları uçuyor?

Son dakika! Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklama

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası açıklama

YİK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

PSG Barcelona maçı hangi kanalda şifresiz canlı verilecek? Devler Liginde final gibi mücadele

PSG Barcelona maçı hangi kanalda şifresiz canlı verilecek?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 10 Mart Türkiye koronavirüs tablosu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.