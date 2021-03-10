Renault Trafic ve Panelvan fiyatları ne kadar? Panelvan ve kamyonetlerin fiyat listesi açıklandı

Renault Trafic ve kamyonetlerin 2021 fiyat listesi bu marka araba almayı düşünenler tarafından araştırılmaya başlandı. Araba satıcıları, Renault marka araçların fiyat listelerini paylaşıyor. Renault Trafik ve Panelvan araçların özellikleri ise detaylı olarak inceleniyor. Peki, Renault Trafic ve Panelvan 2021 fiyatları ne kadar? İşte, yanıtı!
Renault Trafic Multix 2020 fiyatı: 258.100TL
Renault Trafic Multix 2021 fiyatı: 271.100TL
Renault Trafic Multix aracının öne çıkan özellikleri şöyle:
Renault Trafic Panelvan 2020 fiyatı: 219.100TL
Renault Trafic Panelvan 2021 fiyatı: 232.100TL
Renault Trafic Panelvan aracının öne çıkan özellikleri şöyle: