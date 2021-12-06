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Renault, yeni SUV modelinin ismini açıkladı!

06.12.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Renault, yeni SUV modelinin isminin “Austral” olacağını açıkladı. Austral, Kadjar'ın yerini almayı amaçlıyor. Peki Renault Austral ne zaman tanıtılacak? İşte yanıtı.

Renault, yeni SUV modelinin ismini açıkladı!

Şirketin açıklamasına göre, Latince “australis” kelimesinden türetilen Austral, Fransızca da dahil olmak üzere birçok Avrupa dilinde karşılık bulan bir kelime olarak öne çıkıyor.

"DÜNYANIN HER YERİNDEKİ İNSANLAR TARAFINDAN KOLAYCA TELAFFUZ EDİLEBİLEN BİR KELİME"

Renault Pazarlama Departmanı bünyesindeki Model İsimlendirme Stratejisi Müdürü Sylvia Dos Santos’a göre, “Austral, güney yarımkürenin canlılığını ve sıcaklığını çağrıştırıyor ve keşfetmeye davet ediyor. Bu da onu bir SUV için ideal bir isim haline getiriyor. Kelime, dünyanın her yerindeki insanlar tarafından kolayca telaffuz edilebilen bir kelime ve otomobile gerçekten küresel bir his veren bir ses uyumuna sahip.”

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Renault, Austral'in Renault markası tarafından geliştirilen, yenilikçi bağlantılı teknolojiye sahip ve eko-sürüş keyfi sunan yeni kompakt SUV ailesinin bir parçasını oluşturduğunu söylüyor.

Şirket tarafından 4.51 metreye kadar uzunluğa sahip Austral'in 5 kişilik geniş ve konforlu bir yaşama alanı sunduğu ifade ediliyor.

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Açıklamaya göre bu yeni model, Arkana ve yeni Mégane E-TECH Electric modellerinin ardından Renault’nun C-segmentindeki konumunu tekrar güçlendirme hedefini destekliyor.

İŞTE RENAULT AUSTRAL'IN TANITIM TARİHİ

Güncel ürün gamındaki Kadjar’ın yerini alması hedeflenen Austral, 2022 baharında tanıtılacak.

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