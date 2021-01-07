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Rengarenk telefon: Realme V15 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

07.01.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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Rengarenk telefon: Realme V15 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme V15 akıllı telefon resmen duyuruldu. Rengarenk bir arka kapağa sahip olan Realme V15 özellikleri ve fiyatı ile de dikkat çekeceğe benziyor. İşte MediaTek Dimensity 800U işlemcili Realme V15'in fiyatı ve özellikleri.

Realme V15 Android dünyasının gündemine sızıntılarla giriş yapmıştı. Telefonun nasıl olacağına yönelik pek çok sızıntı, internet sayfalarını süsledi. Nitekim Realme yeni orta segment akıllı telefonu V15 için fazla bekletmedi ve telefonu resmen tanıttı.

Realme V15 özellikleri

REALME V15 ÖZELLİKLERİ

Realme V15 özellikleri arasında 6,4 inç büyüklüğünde F HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran var. Bu ekran delikli bir yapıda ve bu delikte telefonun 16 MP çözünürlüğündeki kamerayı yer alıyor. Parmak izi okuyucusunu ekranının altında saklayan Realme V15'in kalbinde ise MediaTek Dimensity 800U işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 6 GB RAM / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Realme UI arayüzünü Android 10 işletim sistemiyle çalıştıran telefon gücünü ise 50W hızlı şarj desteği sunan 4.310 mAh değerindeki pilden alıyor.

Realme V15 fiyatı

V15'in arka tarafı da en az ön tarafı kadar önemli. İlk olarak kameralar ile başlayalım. 64 MP ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera ile gelen Realme V15, arka tarafında özel bir kapak tasarımını bulunduruyor. Bu kapak tasarımı sayesinde telefon, farklı ışık yansımaları sonucu farklı renkler yansıtabiliyor.

Realme V15 kamera

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REALME V15 FİYATI

Realme V15'in fiyatı yaklaşık 230 dolar olarak belirlenmiş durumda. Tabii bu fiyat telefonun 6 GB RAM + 128 dahili depolama alanına sahip modeli için geçerli. 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip model ise yaklaşık 310 dolardan satışa sunulacak. Realme V15'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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