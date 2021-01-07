Rengarenk telefon: Realme V15 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme V15 Android dünyasının gündemine sızıntılarla giriş yapmıştı. Telefonun nasıl olacağına yönelik pek çok sızıntı, internet sayfalarını süsledi. Nitekim Realme yeni orta segment akıllı telefonu V15 için fazla bekletmedi ve telefonu resmen tanıttı.

REALME V15 ÖZELLİKLERİ

Realme V15 özellikleri arasında 6,4 inç büyüklüğünde F HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran var. Bu ekran delikli bir yapıda ve bu delikte telefonun 16 MP çözünürlüğündeki kamerayı yer alıyor. Parmak izi okuyucusunu ekranının altında saklayan Realme V15'in kalbinde ise MediaTek Dimensity 800U işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 6 GB RAM / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Realme UI arayüzünü Android 10 işletim sistemiyle çalıştıran telefon gücünü ise 50W hızlı şarj desteği sunan 4.310 mAh değerindeki pilden alıyor.

V15'in arka tarafı da en az ön tarafı kadar önemli. İlk olarak kameralar ile başlayalım. 64 MP ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera ile gelen Realme V15, arka tarafında özel bir kapak tasarımını bulunduruyor. Bu kapak tasarımı sayesinde telefon, farklı ışık yansımaları sonucu farklı renkler yansıtabiliyor.