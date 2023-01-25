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  4. RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2023 BURADA! En güzel, yeni, dualı ve resimli Regaip Kandili mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2023 BURADA! En güzel, yeni, dualı ve resimli Regaip Kandili mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

25.01.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regaip Kandili mesajları; resimli, güzel, yeni ve dualı seçenekleriyle internette yerini aldı. İslam Peygamberi Hz. Muhammed, Regaip gecesinde (s.a.v) ana rahmine düşmüştür. Dolayısıyla bu gün Müslümanlar için oldukça önemlidir. Çok sayıda vatandaş internette en güzel, yeni, dualı ve resimli Regaip Kandili mesajları ile sözlerini araştırıyor. İşte 2023'e özel en yeni resimli Regaip Kandili mesajları...

RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2023 BURADA! En güzel, yeni, dualı ve resimli Regaip Kandili mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Regaip Kandili mesajları; 26 Ocak Perşembe gününün yaklaşması sebebiyle vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yarın idrak edilecek kandil öncesi en güzel, yeni, dualı ve resimli Regaip Kandili mesajları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Biz de sevdiklerinizi mutlu edeceğiniz 2023'e özel en yeni resimli Regaip Kandili mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte detaylar...

RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2023

Regaip Kandili kutlu olsun. Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmisinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sicakligi yuvamiza dolsun. Hayırlı kandiller.

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Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

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Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun!

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Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

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İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Kandiliniz mübarek olsun.

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Gül dalında güzel, dikense gülle güzel, toprak yeşille gök ise mavi ile güzel, gözler manayla eller duayla güzel. Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun.

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Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolu olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun!

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Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

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REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

Regaip rağbet anlamına gelmektedir.

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İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) ana rahmine düşmesini, yani annesi Amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade etmektedir.

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İslam dininin kutsal kitabı Kuran'ı Kerim'in " Ve Rabbı'na rağbet et" (İnşirah suresi-8) beyanı gereği, Regaip kulun cenabı Hakk'a yönelerek Allah'a rağbet etmesi anlamına gelmektedir.

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