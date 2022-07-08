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Resimli ve anlamlı Kurban Bayramı Mesajları! En farklı ve anlamlı bayram mesajları ve sözleri

08.07.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl merakla beklenen Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilmeye başlayacak. Sosyal medya platformlarında paylaşım yapmak ve kısa mesaj yollamak isteyen birçok kişi tarafından en anlamlı ve en güzel Kurban Bayramı mesajları araştırılıyor. İşte resimli, anlamlı 2022 Kurban Bayramı mesajları!

Resimli ve anlamlı Kurban Bayramı Mesajları! En farklı ve anlamlı bayram mesajları ve sözleri

Kurban Bayramı mesajları vatandaşlar tarafından oldukça fazla araştırılan bir konu. Bayramda sevdiklerine, ailesine, iş arkadaşlarına bayram kutlaması yapmak isteyenler resimli, en güzel, en yeni bayram mesajlarını sorguluyor. Biz de sosyal medya platformlarında paylaşabileceğiniz ya da kısa mesaj gönderebileceğiniz mesajları sizler için derledik. İşte en yeni Kurban Bayramı mesajları…

RESİMLİ VE ANLAMLI 2022 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI!

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınızı Kutlarız..

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

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Bayram demek umuttur, özlem demektir. Sevgi, saygı, birlik ve beraberlik demektir. Bayramınız mübarek, günleriniz sağlıklı ve huzurlu olsun!

Kurban Bayramı evlerinize huzur ve mutluluk, sofralarınıza bereket, göğsünüze ferahlık, evlerinize misafir getirsin... Dilerim ki her şey gönülünüzce olsun. Bayramınız mübarek olsun.

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin... Nice sağlıklı, mutlu bayramlara!

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Hayatımın anlamı sevdiğim, bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine, binbir duan kabul olsun. Canımın içi, mutlu bayramlar dilerim!

Aylardır heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoşgeldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı ve mutlu bayramlar dilerim!

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Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun! İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun… Kurban Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar!

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Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun. Nice mutlu bayramlara!

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Bayramınız kutlu olsun.

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Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu ve huzurlu bayramlar!

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

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İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diler, bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Mutlu, huzurlu, hayırlı bayramlar...

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

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Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah”a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

En güzel bayramların en güzel anlıları sadece bugün değil her gün size güzel bir anı olsun! Kurban Bayramınız Mübarek Olsun

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