Resmî Gazete neden çöktü? 20 Kasım Resmî Gazete neden açılmıyor?

Resmi Gazete'ye erişim sorunu yaşanıyor. Resmi Gazete'ye erişim sağlanamamasının nedeninin yoğunluk olduğu öngörülüyor. Konuya ilişkin Twitter'da binlerce tweet atıldı. Peki Resmî Gazete neden çöktü? Resmî Gazete neden açılmıyor? İşte detaylar...

RESMİ GAZETE ÇÖKTÜ MÜ?

Resmi Gazete'ye henüz erişilemiyor. Resmi Gazete'ye mobilden erişim sağlamaya çalışan vatandaşlar, "Sayfada çalışma yapılmaktadır" yazısı ile karşı karşıya kaldı. Konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

RESMİ GAZETE HAKKINDA

7 Ekim 1920 günü kurulan T.C. Resmî Gazete, 7 Şubat 1921'den itibaren çıkmaya başladı. Resmi Gazete'nin amacı meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktır.

