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Resmî Gazete neden çöktü? 20 Kasım Resmî Gazete neden açılmıyor?

20.11.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'ye girip gündeme ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar erişim sorunu ile karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar sosyal medyada, Resmi Gazete'ye giriş yapamadıkları hakkında kısa sürede binlerce paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Resmî Gazete neden çöktü? 20 Kasım Resmî Gazete neden açılmıyor?

Resmi Gazete'ye erişim sorunu yaşanıyor. Resmi Gazete'ye erişim sağlanamamasının nedeninin yoğunluk olduğu öngörülüyor. Konuya ilişkin Twitter'da binlerce tweet atıldı. Peki Resmî Gazete neden çöktü? Resmî Gazete neden açılmıyor? İşte detaylar...

RESMİ GAZETE ÇÖKTÜ MÜ?

Resmi Gazete'ye henüz erişilemiyor. Resmi Gazete'ye mobilden erişim sağlamaya çalışan vatandaşlar, "Sayfada çalışma yapılmaktadır" yazısı ile karşı karşıya kaldı. Konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Resmî Gazete neden çöktü? Resmî Gazete neden açılmıyor?

RESMİ GAZETE HAKKINDA

7 Ekim 1920 günü kurulan T.C. Resmî Gazete, 7 Şubat 1921'den itibaren çıkmaya başladı. Resmi Gazete'nin amacı meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktır.

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