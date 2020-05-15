Resmen açıklandı: NextVR artık Apple'ın!

Apple-NextVR arasındaki görüşmelerin sürdüğü iddiası yaklaşık olarak 1 aydır gündemdeydi. NBA gibi milyonlarca kişi tarafından takip edilen spor müsabakalarını ve konserleri canlı VR yayınlayan NextVR, bu anlamda sektörde önemli bir yere sahip. Bu yerin farkında olan Apple'ın harekete geçtiği ise bugün yayınlanan resmi bir duyuru ile doğrulandı.

APPLE NEXTVR'I SATIN ALDI

Apple Next VR için yeni bir açıklama yaptı. Apple açıklamasında NextVR'ı satın aldığını duyurdu. Böylece VR canlı yayın konusunda öncü olan şirket, resmen Apple bünyesine geçti. NextVR ise resmi sitesi üzerinden bir duyuru yayınlayarak sevincini ziyaretçileriyle paylaştı.NextVR yayınladığı duyurusunda 'yeni bir yola giriyoruz' diyerek, sanal gerçeklik platformunu oluşturmada emeği geçen ortaklarına ve hayranlarına teşekkür etti.

100 MİLYON DOLAR İDDİASI

Apple'ın NextVR'ı ne kadara satın aldığı ise meçhul. Çünkü firma bu konuyla alakalı herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadı. İddialar ise Apple'ın NextVR'ı satın almak için 100 milyon doları gözden çıkardığını söylüyor.

APPLE'IN NEXTVR İLE PLANLARI NELER?

NextVR ile birlikte Apple'ın Apple TV+ platformuna daha fazla VR içerik sunması bekleniyor. Tabi NextVR'ın arttırılmış gerçeklik konusundaki tecrübeleri de Apple'ın planlarında önemli bir rol oynayacaktır.

