HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Resmen açıklandı: NextVR artık Apple'ın!

Resmen açıklandı: NextVR artık Apple'ın!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.05.2020 14:03 | Son Güncelleme

Apple NextVR'ı resmen satın aldı. VR canlı yayın şirketi NextVR Apple bünyesine katıldı. Uzun bir zamandır iddia edilen satın alma, böylece gerçeğe dönüştü. Peki Apple'ın NextVR ile planları ne?

Resmen açıklandı: NextVR artık Apple'ın!

Apple-NextVR arasındaki görüşmelerin sürdüğü iddiası yaklaşık olarak 1 aydır gündemdeydi. NBA gibi milyonlarca kişi tarafından takip edilen spor müsabakalarını ve konserleri canlı VR yayınlayan NextVR, bu anlamda sektörde önemli bir yere sahip. Bu yerin farkında olan Apple'ın harekete geçtiği ise bugün yayınlanan resmi bir duyuru ile doğrulandı.

APPLE NEXTVR'I SATIN ALDI

Apple Next VR için yeni bir açıklama yaptı. Apple açıklamasında NextVR'ı satın aldığını duyurdu. Böylece VR canlı yayın konusunda öncü olan şirket, resmen Apple bünyesine geçti. NextVR ise resmi sitesi üzerinden bir duyuru yayınlayarak sevincini ziyaretçileriyle paylaştı.NextVR yayınladığı duyurusunda 'yeni bir yola giriyoruz' diyerek, sanal gerçeklik platformunu oluşturmada emeği geçen ortaklarına ve hayranlarına teşekkür etti.

Apple NextVR

100 MİLYON DOLAR İDDİASI

Apple'ın NextVR'ı ne kadara satın aldığı ise meçhul. Çünkü firma bu konuyla alakalı herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadı. İddialar ise Apple'ın NextVR'ı satın almak için 100 milyon doları gözden çıkardığını söylüyor.

APPLE'IN NEXTVR İLE PLANLARI NELER?

NextVR ile birlikte Apple'ın Apple TV+ platformuna daha fazla VR içerik sunması bekleniyor. Tabi NextVR'ın arttırılmış gerçeklik konusundaki tecrübeleri de Apple'ın planlarında önemli bir rol oynayacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar
YouTube yürekleri ağızlara getirdi!YouTube yürekleri ağızlara getirdi!
Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarışmacıları karantinada!

Survivor yarışmacıları karantinada!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

"Trump'ın Ölüm Saati" Times Meydanı'na asıldı

"Trump'ın Ölüm Saati" Times Meydanı'na asıldı

Bülent Arınç'ın açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu

Bülent Arınç'ın açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Geçtiğimiz günlerde satışa çıktı, bugün yeni modeli geldi!

Geçtiğimiz günlerde satışa çıktı, bugün yeni modeli geldi!

iPhone 12 tasarımı ile karşımıza çıktı

iPhone 12 tasarımı ile karşımıza çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YouTube çöktü, yürekler ağza geldi!

YouTube yürekleri ağızlara getirdi!

Belli oldu! iPhone SE 2020'nin Apple'a maliyeti ne kadar?

Belli oldu! Yeni iPhone ne kadara mal oluyor?

İçi dışı bir: Xiaomi, Redmi K30 Pro'nun 'şeffaf' modelini paylaştı!

Xiaomi'den 'şeffaf' atak! Twitter'dan paylaştılar

Zoom'un rakibi Messenger Rooms çıktı! Messenger Rooms nasıl kullanılır?

Zoom'un merakla beklenen rakibi açıldı! Peki nasıl kullanılacak?

nCoV2019live sitesinin 17 yaşındaki kurucusundan 8 milyon dolarlık itiraf!

Henüz 17 yaşında hayatının fırsatını reddetmiş

Realme C2 alınır mı?

Realme C2 alınır mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.