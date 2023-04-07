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  4. Resmen yer yarıldı! Zemin içinde iki çocuğun olduğu arabayı yuttu... Bir anda kendilerini kaynar suyun ortasında buldular

Resmen yer yarıldı! Zemin içinde iki çocuğun olduğu arabayı yuttu... Bir anda kendilerini kaynar suyun ortasında buldular

07.04.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın St Petersburg kentinde zemin bir anda yarıldı. İçinde iki çocuğun bulunduğu araba çöken zeminin içindeki sıcak suya doğru çekildi. Görenleri şaşkına çeviren kazanın ardından 4 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Rusya'nın St Petersburg kentinde Drovyanaya Caddesi'nde zeminin bir anda çökmesi sonucunda arabadaki iki çocuktan biri dahil olmak üzere dört kişinin yaralandığı ifade edildi. Olaya ilişkin yapılan ilk incelemelerde yerin altında bulunan sıcak su borularının patlaması sonucunda asfaltta çökme yaşandığı belirtildi.

SANİYE SANİYE OLAYI KAYDETTİLER

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Sürücü ve 10 yaşındaki oğlu yanıklarla hastaneye kaldırılırken, diğer çocuğun yara almadan kurtulduğu bildirildi. Görgü tanıklarının olay anına dair kaydettiği görüntülerde caddenin ortasında oluşan çukurdan buharların çıktığı görüldü. Cadde geçici olarak trafiğe kapatılırken, toplam 31 acil durum personeli ve 11 özel ekipman biriminin kapsamlı temizlik operasyonunu yürüttüğü bildirildi.

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Rusya

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