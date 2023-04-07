Resmen yer yarıldı! Zemin içinde iki çocuğun olduğu arabayı yuttu... Bir anda kendilerini kaynar suyun ortasında buldular

Rusya'nın St Petersburg kentinde Drovyanaya Caddesi'nde zeminin bir anda çökmesi sonucunda arabadaki iki çocuktan biri dahil olmak üzere dört kişinin yaralandığı ifade edildi. Olaya ilişkin yapılan ilk incelemelerde yerin altında bulunan sıcak su borularının patlaması sonucunda asfaltta çökme yaşandığı belirtildi.

SANİYE SANİYE OLAYI KAYDETTİLER

Sürücü ve 10 yaşındaki oğlu yanıklarla hastaneye kaldırılırken, diğer çocuğun yara almadan kurtulduğu bildirildi. Görgü tanıklarının olay anına dair kaydettiği görüntülerde caddenin ortasında oluşan çukurdan buharların çıktığı görüldü. Cadde geçici olarak trafiğe kapatılırken, toplam 31 acil durum personeli ve 11 özel ekipman biriminin kapsamlı temizlik operasyonunu yürüttüğü bildirildi.