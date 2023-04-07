Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Evi görebilmek için saatlerce beklediler... Sıranın sonu gözükmedi

Sosyal medyada viral olan bir görüntü Almanya’nın başkenti Berlin’deki emlak piyasasını gözler önüne serdi. Son dönemde artan kiralardan sonra ev arayışının zorlaştığı şehirde 3+1 evin uygun kira bedeli insanların ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Berliner Zeitung’da yer alan habere göre, Leibnitzstrasse’deki 74 metrekarelik balkonsuz 3+1 daire için 1074 euro (yaklaşık 22 bin 573 TL) kiraya ilişkin ilan büyük ilgi görünce ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Uygun kira bedeline sahip daireyi görmek için uzun kuyrukların oluştuğu sokağı gösteren bir sosyal medya paylaşımında, “Burada görmek isteyeceğiniz bir şey yok. Berlin’de yarı yarıya uygun fiyatlı 3 odalı bir daire dışında” notunu ekledi.



