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  4. Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Evi görebilmek için saatlerce beklediler... Sıranın sonu gözükmedi

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Evi görebilmek için saatlerce beklediler... Sıranın sonu gözükmedi

07.04.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter’da sosyal medya fenomeni Mischa Heuer tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Almanya’nın başkenti Berlin’de çekilen görüntülerde sokakta ucuz kira kuyruğu oluştu. Evi kiralamak isteyenler apartman dairesinin önünde metrelerce oluşan kuyrukta saatlerce bekledi.

Sosyal medyada viral olan bir görüntü Almanya’nın başkenti Berlin’deki emlak piyasasını gözler önüne serdi. Son dönemde artan kiralardan sonra ev arayışının zorlaştığı şehirde 3+1 evin uygun kira bedeli insanların ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Berliner Zeitung’da yer alan habere göre, Leibnitzstrasse’deki 74 metrekarelik balkonsuz 3+1 daire için 1074 euro (yaklaşık 22 bin 573 TL) kiraya ilişkin ilan büyük ilgi görünce ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Uygun kira bedeline sahip daireyi görmek için uzun kuyrukların oluştuğu sokağı gösteren bir sosyal medya paylaşımında, “Burada görmek isteyeceğiniz bir şey yok. Berlin’de yarı yarıya uygun fiyatlı 3 odalı bir daire dışında” notunu ekledi.

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sosyal medya Berlin Almanya Kira

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