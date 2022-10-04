Resmen zehir saçıyor: Diyabete yol açan gıdalar arasında bulunuyor! Sağlığınız için uzak durun

Her fırsatta şekerli, tuzlu, yağlı ve paketli gıdaların ne kadar zararlı olduğu belirtiliyor. Bu yiyecekler sağlığımızın yavaş yavaş bozulmasına neden olabiliyor. Bazı yiyecekler ise fark ettirmeden risk oluşturuyor. Sofralarda en fazla yer alan makarna ve pilav uzun dönemde şekerli yiyeceklerden çok daha zararlı oluyor. Bir araştırmaya göre kalbiniz için çok fazla beyaz pirinç yemek çok şeker tüketmek kadar kötü. İran'daki araştırmacılar, diyetleri tam tahıllara kıyasla rafine tahıllarda yüksek olan kişilerde kalp hastalığı riskine baktı. Daha ince bir doku ve daha uzun raf ömrü sağlamak için işlenmiş rafine tahılları yiyenlerin, orta yaşta koroner arter hastalığına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu buldular.

SAĞLIKSIZ TAHILLARLA ŞEKER ETKİLERİ BENZER

Baş araştırma yazarı Dr Mohammad Amin Khajavi Gaskarei, "Yüksek miktarda sağlıksız ve rafine tahıl tüketmeyi içeren bir diyet, çok fazla sağlıksız şeker ve yağ içeren bir diyet tüketmeye benzer sayılabilir" dedi. Rafine edilmiş tahıllar, liflerinden arındırıldıkları için vücut tarafından hızla parçalanır, bu da yemek sonrası kan şekeri seviyelerinde artışa neden olur. Zamanla, yüksek kan şekeri kan damarlarına ve kalbi kontrol eden sinirlere zarar verebilir ve arter duvarlarında plak oluşumuna neden olabilir.

TAM TAHIL TÜKETİMİ HAKKINDA BİLİNÇLENİLMELİ

Çalışma 1.168 sağlıklı hastayı inceledi ve bunları koroner arter hastalığı olan 1.369 hastayla karşılaştırdı. Katılımcılar, tam ve rafine tahılları ne sıklıkla yediklerini belirlemek için bir gıda sıklığı anketini yanıtladı. Daha fazla rafine tahıl tüketimi, daha yüksek bir PCAD riskiyle bağlantılıyken, daha fazla tam tahıl yemek, riski azalttı.

Dr Gaskarei şunları söyledi: "Daha fazla araştırma, küresel olarak rafine tahıl tüketiminde ve genel sağlık üzerindeki etkide bir artış gösterdiğinden, insanları tam tahıl tüketiminin faydaları konusunda teşvik etmenin ve eğitmenin yollarını bulmamız önemlidir."

PİRİNÇ ZARARLARI

Aşırı miktarda ve sıklıkla tüketilen pirinç tip 2 diyabet riskini artırıyor ve daha pek çok hastalığa neden olabiliyor. Diyabet riskini %11 oranında artırdığı bilinen beyaz pirincin az miktarda ve aralıklarla tüketilmesi durumunda ise herhangi bir zarara neden olmadığı belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü pirinç hakkında uyarılarda bulunuyor. Prof. Dr. Canan Karatay'da pirinç ve makarna tüketiminin zararlı olduğunu belirtiyor. Yapılan araştırmaya göre pirinci nemlendirmeden pişirmek sağlığımızı ciddi ölçüde etkiliyor. Son deneylere göre yaygın bir yöntem olan pirinci tencerede suyu çekene kadar pişirmek kalp hastalıklarına, diyabete, hatta kansere neden olabilir.



