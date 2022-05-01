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Resmi Gazete'de yayımlandı! Bedelli askerlik yapacaklar dikkat: Flaş değişiklik

01.05.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Askeralma Yönetmeliğinde bir dizi değişiklik yaptı. Yapılan düzenlemede, milletvekilliği durumu, bedelli başvuru süreci ve dövizle askerlik gibi pek çok konuda güncellemeye gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bedelli askerlik yapacaklar dikkat: Flaş değişiklik

Milli Savunma Bakanlığı, Askeralma Yönetmeliğinde bazı değişikliklere gitti. Milletvekilliği durumu, bedelli başvuru süreci ve dövizle askerlik gibi pek çok konuda düzenlemenin yer aldığı "Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmî Gazete'de yayımlandı.

Yapılan düzenlemeye göre dövizle askerlikte güncel kur hesaplanacak. Bedelli askerliğe müracaat ettiği yıl içinde vazgeçenlerden aynı yıl içinde yeniden yararlanmak isteyenlerin başvuruları kabul edilecek.

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İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, milletvekili seçilenlerden askerlik hizmetini yapmamış olanların, üyelikleri devam ettiği sürece yoklama kaçağı veya bakaya olsalar dahi her türlü askerlik işlemleri ertelenecek.

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Bedelli askerliğe müracaat ettiği yıl içinde vazgeçenlerden aynı yıl içinde yeniden yararlanmak isteyenlerin başvuruları kabul edilecek. Bedelli askerliğe müracaat ettiği yılın son başvuru tarihinden sonra vazgeçenlere ise yeni bir başvuru hakkı verilmeyecek. Ayrıca, kurada çıkmayanların da yeni bir başvuru hakkı olmayacak.

Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği miktar, güncel kur üzerinden hesaplanacak. Buna göre, dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği miktar, Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen avro alış kuruna göre belirlenecek.

Mevcut düzenlemede ise yılın ilk günü tespit edilen kur esas alınıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik Milli Savunma Bakanlığı
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