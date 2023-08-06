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Resmi Gazete’de yayımlandı: Bedelli askerlikte yeni dönem!

06.08.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı “Askeralma Yönetmeliği”nde değişikliğe gitti. Yapılan değişikliğe ilişkin "Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenlemeye göre, başvuru yapıp kurada hak kazananların hakkından vazgeçtiğinde tekrar bedelli askerlik için başvuramayacak.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Bedelli askerlikte yeni dönem!

Millî Savunma Bakanlığı'ndan "Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan düzenlemeler özetle şöyle sıralandı:

Askerlik çağına girmiş yükümlülerden fiilî askerlik hizmetine başlamamış, askerliği elverişlidir raporu almış, daha önce kura veya sınıflandırma işlemine müteakip bu haktan vazgeçmemiş olmak şartıyla askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde kanunda belirlenen tutarı peşin ödeyenler bu haktan yararlanabilecek.

HAK ELDE EDİP VAZGEÇENLERE YENİ BİR MÜRACAAT HAKKI VERİLMEYECEK

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olmayanlar e-devlet veya askerlik şubeleri üzerinden başvuru yapabilecek. Kaçak, saklı ve bakayaların ise başvuruları sadece askerlik şubelerinden alınacak. Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler, iki aylık süre içinde ödeme yapmayanlar ile kura veya sınıflandırma öncesi vazgeçenler müracaat şartlarını sağlamaları halinde bedelli askerliğe yeniden müracaat edebilecek.

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Her başvuruda Kanuna göre yeniden hesaplanan bedel miktarı peşin olarak ödenecek, ödenecek bedel tutarı önceki ödemelerinden mahsup edilemeyecek. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçenlere yeni bir müracaat hakkı verilmeyecek.

BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANDIRILACAK YÜKÜMLÜ SAYISI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İLE KOORDİNE EDİLEREK BAKANLIKÇA TESPİT EDİLECEK

Askerî öğrenci, muvazzaf/sözleşmeli subay/astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er ile bunların adayı iken ayrılanlar, önceki safahatında fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak şartıyla, istekleri halinde bedelli askerlik hizmeti kapsamından yararlanabilecek. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Bakanlıkça tespit edilecek. Bunların temel askerlik hizmetini yapacakları birlikler ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Bakanlığa bildirilecek.

Bedelliden yararlanma hakkı elde edenler, tabi oldukları celp ve sevkte silahaltına alınmamış olmaları şartıyla emsallerinin terhise hak kazanacakları tarihe kadar askerlik şubesine başvurmaları halinde bedelli askerlikten vazgeçebilecekler. Bunların işlemleri bedelli askerlik müracaatından önceki durumlarına göre yürütülecek.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN YÜKÜMLÜLERE TEKRAR VATANDAŞLIK KAZANDIKLARINDA YENİ BİR HAK VERİLMEYECEK

Temel askerlik eğitimini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılan yükümlülere, tekrar Türk vatandaşlığını kazandıklarında Bedelli askerlikten yararlanabilmeleri için yeni bir hak verilmeyecek.

Bedelli Askerlik hizmeti kapsamında sınıflandırılanlardan; sevke tabi olduğu celp dönemindeki emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar, sevk belgesini almayanlar ile sevk belgesini aldıkları halde birliklerine katılmayanlar, temel askerlik eğitimine katıldıkları halde firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarını işleyenler, hak sahibi olmadıkları halde bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı tespit edilenler, bedelli askerlik kapsamından çıkarılacak.

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