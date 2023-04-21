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Resmi Gazete'de yayımlandı! İki ilçeyi birbirine bağlayacak

21.04.2023 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın ile İzmir arasında tarımsal ticaret için büyük önem taşıyan Köşk-Ödemiş Karayolu Projesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki ilçeyi birbirine bağlayacak

Aydın - Denizli Otoyolu ve Bağlantı Yolları Projesi çerçevesinde Köşk - Ödemiş Devlet Yolu trafiğinin otoyola bağlanması amacıyla hayata geçirilen proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Tarımsal ticaret açısından büyük önem arz eden ve güzergahta bulunan mahallelere de ulaşım kolaylığı sağlayacak olan Köşk - Ödemiş Karayolu Projesi çerçevesinde yaklaşık 40 kilometrelik yolun birinci etap genişletme çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. (İHA)

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Aydın Köşk Ödemiş

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