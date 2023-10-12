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Resmi Gazete'de yayımlandı! Kesintisiz bir yıl sinyal alınmayan telefonların bağlantısı kesilecek

12.10.2023 09:21 | Son Güncelleme:
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Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde (MCKS) olmasına karşın elektronik haberleşme şebekelerinden kesintisiz bir yıl hizmet almayan cep telefonlarının bağlantıları sona erdirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kesintisiz bir yıl sinyal alınmayan telefonların bağlantısı kesilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

"KESİNTİSİZ BİR YIL ELEKTRONİK HABERLEŞME ŞEBEKELERİNDEN HİZMET ALMADIĞI TESPİT EDİLEN CİHAZ..."

Buna göre, kurumun MCKS'sinde kayıtlı iken son sinyalin üzerinden kesintisiz bir yıl elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın haberleşme bağlantısı 24 saat içinde kesilecek ve cihazlara ilişkin kimlik bilgileri "siyah liste"ye alınacak. Daha önce bu süre 7 yıldı.

112 araç içi acil çağrı sisteminde (e-Call) kullanılan elektronik kimlik bilgisine haiz cihazlar ise teknik imkanlar dahilinde tespit edilebilmeleri halinde bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

Kimlik bilgisi siyah listeye alınan cihazın bir abone numarasıyla tekrar kullanılması halinde cihaz kullanıcısının elektronik haberleşme hizmetlerinden faydalanma talebi, ilgili abone numarası bilgisiyle birlikte işletmeci tarafından derhal kuruma bildirilecek.

Kuruma yapılan bildirim sonrasında cihazın son kullanıcılarından birine ait abone numarasıyla kullanıldığına ilişkin kurum tarafından yapılan kontrolün olumlu sonuçlanması halinde cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilerek eşleştirilmiş beyaz listeye alınacak.

Başvuru, cihazın son kullanıcısı tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek.

Yönetmelik, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

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CEP TELEFONLARININ IMEI NUMARALARININ KAYDI KULLANICI HESABIYLA YAPILACAK

Öte yandan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, IMEI numaralarının kayıtlarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Kişilerin bilgisi dışında kopyalanan veya seri numarası kullanılan cep telefonlarının durumu geçen yıl çıkarılan kanunla düzenlenmişti.

Tebliğe göre, ithal veya imal edilen ya da yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI numaralarının kayıt işlemleri, ithalatçı veya imalatçı için tahsis edilen kullanıcı hesabıyla yapılacak. Bu hesabın oluşturulması talebi, temsile yetkili olan ve yetkisi sicil tasdiknamesinde belirtilen kişi tarafından BTK'nin sağladığı elektronik ortamda ve elektronik imzalı gerçekleştirilecek.

Söz konusu talep, bilgi veya belgelerin ilgili merciler tarafından elektronik ortamda doğrulanması sonrasında kurum tarafından uygun bulunması halinde ithalatçı veya imalatçıya kullanıcı hesabı tahsis edilecek.

Kurumun Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne (MCKS) kayıtlı iken son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz bir yıl veya 1 Ocak 2024'ten önce kesintisiz 7 yıl elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı gerekçesiyle IMEI numarası "siyah liste"ye alınan cihazlara ilişkin de düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, cihazın son kullanıcısının kurum kayıtlarıyla uyuşmaması, ithalatçısının/imalatçısının tasfiyesi veya terkin edilmiş olması durumunda, kullanıcı ilgili bilgi ve belgelerle cihazın tekrar kayıtlı hale getirilmesi için başvuruda bulunabilecek.

Başvurunun kontrollerden geçmesi halinde ilgili IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilerek, eşleştirilmiş "beyaz liste"ye alınacak.

Tebliğ 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek. (AA)


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