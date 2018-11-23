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Resmi Gazete'deki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 09:31 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'nin yayımlanmasına ilişkin yasada yapılan değişiklikler bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'deki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı

1927 yılından beri ek ve değişiklikleriyle yürürlükte olan Resmi Gazete'nin yayımlanmasına ilişkin 5335 sayılı Yasa 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kaldırılmış ve yeni kurallar getirilmişti.

Bugün Resmi Gazete’de Resmi Gazete Yönetmeliği yayımlandı.

10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve bugün yayımlanan yönetmeliğini birlikte değerlendirdiğimizde aşağıdaki düzenlemeler dikkat çekiyor:

Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitelerce hazırlanan yönetmelik ve tebliğler taslak sayılıyor: beğenilmeyenler geri gönderilecek.

Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye Gönderilen yönetmelik; tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemlere taslak adı veriliyor. Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünün denetiminden geçmeyenlerin kurumuna geri gönderilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanına doğrudan bağlı olmayan bakanlık, kurum ve kuruluş kalmadı. Ayrıca üst düzey yetkililerinin hepsini Cumhurbaşkanı atıyor. Hazırladıkları ikincil düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü’nün denetiminden geçinceye değin taslak olarak adlandırılmasını; beğenilmeyenlerin düzeltilmek üzere kurumlarına gönderilmesini, daha iyi bir yönetim arayışından çok güvensizlik olarak okumak gerekir.

Resmi Gazete'nin arşivlenmek amacıyla basılması öngörülüyor. Esas olarak dijital ortamda yayımlanacak. Ancak gerekli görülürse, ücreti karşılığında kurum ve kuruluşlara verilmek üzere basılabilecek.

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