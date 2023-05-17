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RESMİ GAZETE KARARLARI 17 MAYIS 2023: Resmi Gazete'de bugün neler var?

17.05.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete kararları 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 17 Mayıs 2023 tarihli tarihli ve 32193 Sayılı gazetede yer alan yönetmelikler ve tebliğler vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. Peki, Resmi Gazete kararları neler? İşte, 17 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları...

RESMİ GAZETE KARARLARI 17 MAYIS 2023: Resmi Gazete'de bugün neler var?

Resmi Gazete kararları 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü arama motorlarında sorgulanıyor. 17 Mayıs 2023 tarihli ve 32193 Sayılı Resmi Gazete'ye ilişkin detaylar merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 17 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları...

Nükleer Düzenleme Kurulu'yla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

RESMİ GAZETE KARARLARI (17 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/11)

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2018/87, K: 2022/137 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2023 Tarihli ve 2018/27450 Başvuru Numaralı Kararı

cumhurbaskani-kararlari-resmi-gazete-de-13629553

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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