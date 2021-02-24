HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Restoran, kafe ve kıraathaneler son durum: 1 Mart'ta açılıyor mu? Restoran, kafe ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

Restoran, kafe ve kıraathaneler son durum: 1 Mart'ta açılıyor mu? Restoran, kafe ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

24.02.2021 16:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Restoran, kafe ve kıraathaneler son durum: 1 Mart'ta açılıyor mu? Restoran, kafe ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

Koronavirüsten en çok etkilenen esnaflar pandemiden dolayı yaşadıkları olumsuz durumun değişmesi için dört gözle "restoran ve kafeler ne zaman açılacak" sorusuna cevap arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama kademeli normalleşme takvimi olarak mart ayını göstermesinin ardından, "restoran, kafe ve kıraathaneler martta açılıyor mu" sorusuna cevap arıyor. Peki restoran, kafe ve kıraathaneler martta açılacak mı, son durum nedir?

Restoran, kafe ve kıraathaneler martta açılıyor mu, son durum nedir?.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Şubat 2021 tarihli Kabine toplantısının hemen sonrasında yaptığı açıklamayla kademeli normalleşme duyurusu yapıldı. Çin'den getirilen koronavirüs aşısının hızla yapılmasının ardından yasaklar kalkıyor mu, ne zaman kalkacak soruları vatandaşların gündemine oturmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında mart ayı itibari ile yasakların kaldırılabileceğini müjdeleyen konuşmasında kademeli normalleşme hakkında açıklama yaptı. Koronavirüs gündemi olan Kabine toplantısında sağlıktan güvenliğe ve eğitime kadar birçok konu ele alındı. Koronavirüsün etkileri ve Türkiye'nin gündemindeki birçok konuyu enine boyuna değerlendirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşın hayatını etkileyen ve gündem olan sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak sorusunu cevaplar nitelikte açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından vatandaşlar, kademeli normalleşme nedir detaylarını inceliyor. Peki yasaklar martta kalkıyor mu? Okullar martta yüz yüze eğitime açılacak mi?

Kafe ve restoranlarda 1 Mart hazırlıkları başladı: Dört gözle bekliyoruzKafe ve restoranlarda 1 Mart hazırlıkları başladı: Dört gözle bekliyoruz

KADEMELİ NORMALLEŞME NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve 3 saat süren Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada kademeli normalleşme müjdesi verdi. Kademeli normalleşme ile iller 4 farklı gruba ayrılacak ve koronavirüs vaka sayıları gibi birçok etken incelenerek kademeli olarak kısıtlamalar kaldırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılacağını belirterek kritik takvimin başlangıcı olarak mart ayına dikkat çekti.

RESTORANLAR NE ZAMAN, MARTTA AÇILACAK MI?

Koronavirüsten ekonomik olarak en çok etkilenenlerin başında olan; restoran, kıraathane ve benzeri esnafları rahatlatmak amacıyla bir yol haritası daha hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında esnaflar için alınacak kararın iki hafta içinde başlamış olacağı belirtildi.

Esnafa kredi erteleme 2021... Kredi taksitleri erteleme nasıl yapılır? Hangi bankanın kredisi ertelendi? Esnafın kredi borçları ne zaman ödenecek?Esnafa kredi erteleme 2021... Kredi taksitleri erteleme nasıl yapılır? Hangi bankanın kredisi ertelendi? Esnafın kredi borçları ne zaman ödenecek?

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kademli normalleşme kararlarına göre; 81 il Sağlık Bakanlığı tarafından bazı kriterlere göre incelenrek 4 farklı gruba bölünecek. Normalleşmenin başlayacağı süreç için bu illerdeki vaka durumları ve diğer etkenler incelenecek ve buna göre kademeli normalleşme süreci başlatılacak. Normalleşme incelemesi için mart ayında işlemler başlayacak.

OKULLAR MARTTA AÇILIYOR MU?

Okullar ne zaman yüz yüze eğitime açılacak araştıran öğrencileri de 4 farklı gruba ayrılan şehirlerin durumu etkileyecek. Sağlık Bakanlığı'nın incelediği ve onay verdiği şehirlerde okulların yüz yüze eğitime başlaması öngörülüyor. Vaka sayısına göre okulların açılmasına dair açıklamalar mart ayı itibari ile paylaşılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MART'TA KALKIYOR MU?

Hafta içi saat 21:00'a kadar hafta sonu ise tüm gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ise illerdeki aşılama ve vaka durumuna göre kademeli olarak şekillendirilecek. Bu süreçte mart ayından itibaren vaka sayısı azalan illerde sokağa çıkma kısıtlama saatlerinin esnetilmesi öngörülüyor.

HANGİ ŞEHİRLERDE YASAKLAR KALKIYOR?

Yukarıda belirttiğimiz gibi 4 farklı gruba ayrılan illerin aşı olma oranı, vaka sayısı gibi bazı kriterlere göre incelemesi yapılarak bu iller; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak gruplandırılacak. Sağlık Bakanlığı kontrolünde gerçekleştirilecek normalleşme takvimi de bu etkenlere göre belirlenecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk bitti mi?Aşk bitti mi?
Bir türlü kalkmadı, ekipler alarma geçtiBir türlü kalkmadı, ekipler alarma geçti
Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk soyadı nedir?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon TL

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon TL

İnsan Hakları Eylem Planı için tarih ve detaylar belli oldu

İnsan Hakları Eylem Planı için tarih ve detaylar belli oldu

Şok açıklama! 'Ölen annemle bağlantı kurdum'

Şok açıklama! 'Ölen annemle bağlantı kurdum'

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

Meteoroloji'den uyarı: Yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağmur ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Diğer Haberler

MSB: Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 26 göçmen kurtarıldı

Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 26 göçmen kurtarıldı

Amasya'dan kahreden haber! 6 aylık hamile kadın koronavirüse yenik düştü

6 aylık hamile kadın koronavirüse yenik düştü

Son Dakika: Ünlü iş adamının Beyrut'a kaçırılmasıyla ilgili yeni gelişme

Ünlü iş adamının Beyrut'a kaçırılmasıyla ilgili yeni gelişme

Kaldırımda yatan adam ekipleri harekete geçirdi

Bir türlü kalkmadı, ekipler alarma geçti

Üniversitelerin yüz yüze eğitime açılma tarihi 2021... Bahar Dönemi üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak, Şubat'ta açılır mı?

Bahar Dönemi üniversiteler açılacak mı?

Okullarda yüz yüze eğitim başlama tarihi: Okullar martta açılıyor mu? Hangi illerdeki ilköğretim, ortaokul ve liseler martta açılıyor?

Okullarda yüz yüze eğitim martta başlıyor mu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.