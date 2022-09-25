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Restoranın önünden geçenlerin bir şeyden kaçtıklarını düşündüler, panikle kaçıştılar! Ancak gerçek çok farklı çıktı

25.09.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, bir grup koşarak bir restoranın önünden geçti. Restorandakiler ise grubun bir şeyden kaçtıklarını düşünerek panik yapıp onlarla birlikte koşuşturmaya başladı. Fakat gerçek çok başka çıktı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya Brezilya'da kaydedildiği öne sürülen bu görüntüleri konuşuyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir restoranda akşam yemeği yiyen müşterilerin önlerinden koşarak bir grup geçiyor. Buraya kadar her şey normal gözükse de daha sonra olanlar oluyor.

sporcular

Restoranda oturanlar, onların bir şeylerden kaçtığını düşünerek paniğe kapılıyor. Hal böyle olunca yemek masalarını terk edip, grupla birlikte koşmaya veya onlarla birlikte kaçmaya başlıyorlar.

Fakat o grubun sporculardan oluştuğu ve bir şeyden kaçmadıkları, spor yaptıkları ortaya çıkıyor.

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Bu ilginç anlar sosyal medyada gündem olmuş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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