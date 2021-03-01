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Restoranlar ve kafeler İstanbul’da açıldı mı? Düşük riskli şehirler hangileri?

01.03.2021 22:34 | Son Güncelleme:
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Restoranlar ve kafeler İstanbul’da açıldı mı? Düşük riskli şehirler hangileri?

Restoranlar ve kafeler açıldı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalar sonrası en çok merak edilen konulardan biri oldu. Kademeli normalleşme sürecine girerken, "İstanbul'da kafeler açıldı mı?" sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sırasında dikkat çektiği risk haritası ise vatandaşları "düşük riskli şehirler hangileri?" sorgusunu araştırmaya yöneltti. İşte, tüm detaylar...

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, "İstanbul'da kafeler ve restoranlar açıldı mı?" sorusunu arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırıyor. Tüm gün merakla beklenen Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara yönelik açıklamalar akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Açıklaması sırasında "Hedefimiz ülkemizin tamamında kısıtlamaların gevşetilmesi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakaların seyrine göre alınan kararların güncelleneceğine dikkat çekti. Kısıtlamaların riskli illerde bir süre daha devam edeceğine yönelik yapılan açıklamaların ardından "düşük riskli iller hangileri?" en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Peki, restoranlar kaça kadar açık olacak?, kafeler kaçta kapanacak? İşte, kademeli normalleşme süreci hakkında detaylar...

Restoranlar açıldı mı? İstanbul'da mekanlar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kademeli normalleşme sürecine yönelik açıklamalarda bulundu. En çok merak edilen konulardan biri olan restoran ve kafelerin açılmasına yönelik alınan karara göre; restoranlar ve kafeler çok yüksek riskli iller hariç 07.00-19.00 saatleri arasında %50 kapasite ile açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında vakaların seyrine göre illerde uygulanan kısıtlamalara yönelik kararların haftalık olacak güncelleneceğine dikkat çekti.

Düşük riskli şehirler hangileri?

Kademeli normalleşme sürecine geçiş döneminde iller vaka sayılarına göre dört gruba ayrıldı. Buna göre; düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı renkte gösterilirken, yüksek riskli iller turuncu, çok yüksek riskli iller ise kırmızı olarak belirlendi. Türkiye risk haritası, vaka sayılarının seyrine göre haftalık olarak güncellenecek.

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