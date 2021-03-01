Restoranlar ve kafeler İstanbul’da açıldı mı? Düşük riskli şehirler hangileri?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, "İstanbul'da kafeler ve restoranlar açıldı mı?" sorusunu arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırıyor. Tüm gün merakla beklenen Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara yönelik açıklamalar akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Açıklaması sırasında "Hedefimiz ülkemizin tamamında kısıtlamaların gevşetilmesi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakaların seyrine göre alınan kararların güncelleneceğine dikkat çekti. Kısıtlamaların riskli illerde bir süre daha devam edeceğine yönelik yapılan açıklamaların ardından "düşük riskli iller hangileri?" en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Peki, restoranlar kaça kadar açık olacak?, kafeler kaçta kapanacak? İşte, kademeli normalleşme süreci hakkında detaylar...

Restoranlar açıldı mı? İstanbul'da mekanlar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kademeli normalleşme sürecine yönelik açıklamalarda bulundu. En çok merak edilen konulardan biri olan restoran ve kafelerin açılmasına yönelik alınan karara göre; restoranlar ve kafeler çok yüksek riskli iller hariç 07.00-19.00 saatleri arasında %50 kapasite ile açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında vakaların seyrine göre illerde uygulanan kısıtlamalara yönelik kararların haftalık olacak güncelleneceğine dikkat çekti.