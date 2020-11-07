HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Resulayn'da PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi

Resulayn'da PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 20:13 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargahta patlayıcı yapımında kullanılan mühimmat ele geçirildi.

Resulayn'da PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliğince yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"07.11.2020 tarihinde saat 15.00 sıralarında Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Resulayn’da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda; EYP' lerde anahtar sistemi olarak kullanılan; 1 adet zaman gecikmeli (zaman gecikmesi 30 dakika) anahtar düzeneği, 2 adet alpha fire anahtar düzeneği, 3 adet RF kontrollü telsiz komutalı, 6 adet El yapımı RF kontrollü, 3 adet uzaktan komutalı TON kontrollü, 2 adet RF kontrollü harekete duyarlı (PIR) toplam 14 anahtar sistemi, 8 adet kaldırmaya hassas ve 4 adet çekmeye hassas toplam 14 anahtar sistemi, Anahtar sistemlerine bağlı olarak 80 adet 1.5 voltluk D tipi Piller, Anahtar sistemlerinde kullanılmak üzere pil bağlantı kabloları ve 20 metre elektrik kablosu, 4 adet 9 voltluk piller, ile EYP' lerde ana imla hakkı olarak kullanılan;13 adet 81 mm' lik Havan mühimmatı, 4 adet 60 mm' lik Havan Mühimmatı, 5 adet yönlendirilmiş El yapımı (M18A1 mayınına benzetilmiş) Patlayıcı, 5 adet Anti Tank Mayını (TM62) 2 adet El Yapımı (silindirik yapıda boruya benzetilmiş)patlayıcı, 4 adet 500 gram ağırlığında el yapımı patlayıcı, 7 adet fünye, çeşitli ebatlarda söz konusu patlayıcılara sabitlenmiş infilaklı fitil ele geçirilmiştir. Konuya ilişkin adli işlemler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
Koronavirüslülerin listesini paylaşmıştı! Soruşturma başlatıldıKoronavirüslülerin listesini paylaşmıştı! Soruşturma başlatıldı
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanı, haritayı paylaşarak uyardı
Belediye başkanı, haritayı paylaşarak uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'değişim' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'değişim' mesajı
Kamu spotunda yer alıyordu! Timuçin Esen'den kötü haber
Kamu spotunda yer alıyordu! Timuçin Esen'den kötü haber
İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş
İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'aspirin' kullanımıyla ilgili dikkat çeken uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'aspirin' kullanımıyla ilgili dikkat çeken uyarı
Valilik yeni kararı duyurdu: 15 gün boyunca yasak
Valilik yeni kararı duyurdu: 15 gün boyunca yasak
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Tacizci hocadan skandal savunma! 'Kadını beni taciz etti'
Tacizci hocadan skandal savunma! 'Kadını beni taciz etti'
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret
Bakan Koca'dan İstanbul'da önemli toplantı
7 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Kasım koronavirüs tablosu
Koronavirüslülerin listesini yayınlayan filyasyon ekibinde görevli öğretmene soruşturma
Koronavirüslülerin listesini paylaşmıştı! Soruşturma başlatıldı
Ekrem İmamoğlu’ndan 'deprem' açıklaması
İmamoğlu’ndan 'deprem' açıklaması
İzmir depreminde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı kamerada
Dev beton bloklar araçların üzerine böyle düştü
Bakan Koca: Covid-19 yayılıyor, lütfen kendinizi koruyun
'Covid-19 yayılıyor, lütfen kendinizi koruyun'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.