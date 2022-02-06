Retroların bitişinin burçlara etkisi ne olacak? Oğlak ve Yengeçler dikkat! İşte 2022 Şubat ayı burç yorumları ve astrolojik etkiler

15 Ocak 2022 tarihinde başlayan Merkür retrosu da Venüs'ün ardından 4 Şubat tarihinde sona erdi. 1 Şubat tarihinde Kova burcunda yaşadığımız Yeniay'ın etkileri ise halen devam ediyor. Bu önemli ayda özellikle sorumluluklar, yeni, uzun vadeli önemli kararlar ay boyu gündemimizde olacak. Venüs ve Merkür retrosu bitmesiyle beraber hayatımızı dağıldığı yerden toparlama imkanı da bulabileceğiz.

MERKÜR VE VENÜS RETROSUNUN BİTİŞİ BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

2022 yılının ilk Merkür retrosu, Kova ve Oğlak burçlarında gerçekleşmiş ve etkisini 4 Şubat’a kadar sürdürmüştü. Bu retro, Venüs geri hareketinin de ortasında başladığı için aşk ilişkilerini de epey hareketlendirdi. Venüs'ün aşkı temsil etmesi sebebi ile Merkür de eskinin geri dönüşü ile bağdaştırıldığı için eski sevgililerden kimi adımlar geldi. Bütün bu geri dönüşler ile beraber, retronun Kova ve Oğlak gibi net burçlarda gerçekleşmesi, istemediğiniz kişilere sınır koyabileceğinizin de habercisiydi.

RETRO SONRASI KOÇ BURCU YORUMU

2022 Şubat ayında Koç burcu, herhangi bir olay olmadan sakin, istikrarlı enerjilere sahip olacak. Bu dönemde Güneş, iyi şansa eşlik eden Satürn ile beraber olacak. Oğlak burcundaki Mars-Venüs birleşimi ise Koç'ları yakından ilgilendirecek. Bu dönemde aşk hayatınız önceliğiniz olmalı. 18 Şubat'ta Güneş'in Balık burcuna girmesiyle ruh hali değişimlerine ve güçlü duygusal duyarlılığa açık olabilirsiniz.

RETRO SONRASI BOĞA BURCU

Şubat ayı için Boğa burcu, hem kariyer hem de özel hayatında büyük umutlara sahip olabilecek. Ancak şansı uçup gitmeden Boğa burcunun yakalaması gerekecek, bu yüzden risk almaktan ve uçuk fikirlerden asla korkmamalı. Çünkü gökyüzü Boğa burçlarını güçlendirerek destekleyecek. Şubat ayı Boğa burçları için oldukça yoğun geçecek. Ayın ilk üç haftası ise profesyonel planları uygulama ve hedeflere odaklanma zamanı olacak.

RETRO SONRASI İKİZLER BURCU

Şubat ayında gökyüzü enerjileri sizi hayatta atılgan olmaya teşvik etmeye başlayacak. Eğer yeterince çalışmazsanız hayallerinize ulaşmanız oldukça zor olacak. Kendinize inanıp daha yüksek hedeflerinize gitme cesaretinde olursanız her şey sizin için daha kolay akacak. Olumlu şeyler yaparak olumsuz duyguları hayatınızdan uzaklaştırmalısınız. Ancak tüm bunların yanında Jüpiter ve Neptün, Balık burcunda ilerlerken, biraz mutsuz bir enerjide olabilirsiniz. Geçmiş anılarınız veya nostaljik bir durum aklınıza gelerek kimi zaman sizi rahatsız edebilir.

RETRO SONRASI YENGEÇ BURCU

Şubat ayında ilişkiler oldukça önem kazanacak, Yengeçler bu süreçte ilişkisel dengesizliklere yabancı değil. Özellikle Pluto'nun ilişkilerle ilgili 7. evinizden yavaş geçişiyle, muhtemelen hepiniz romantik ilişkilerde veya herhangi bir diğer yakın ilişki türündeki bazı güç dengesizliklerini yaşamak zorunda kaldınız. Ayrıca aynı evde gerçekleşen Venüs ve Merkür gerilemesi ile Ocak ayı bu konuların tekrarı olmuş olabilir. Şubat ayı ise yaşanan dramanın bir kısmını düzeltmek için uğraşabilirsiniz, ancak önceki ay gerçekleşmiş olabilecek tartışmaların, yanlış anlamaların sona ereceğini söyleyebiliriz. Merkür'ün gerileme döngüsüne son vermesiyle Şubat ayına oldukça keyifli başlayacaksınız. Bu süreçte ilişkilerde yaşadığınız problemleri partnerinizle konuşarak çözüme kavuşturabilirsiniz.

RETRO SONRASI ASLAN BURCU

Ocak ayında 6. evinizde olan Venüs ve Merkür gerilemesi sizi epey yormuştu. Şubat 2022, profesyonel ve özel hayatınıza odaklanabilirsiniz ancak burada esnek olmalı ve bazı zorluklara olumlu bakmalısınız. Zamanı sizin için verimli kılmak için, yeni bir fikir bulmaktan korkmamalısınız. Şubat ayında az daha olsa zorluklar yaşayacaksınız ancak bu bir önceki ay kadar gergin bir enerji yaratmayacak.

RETRO SONRASI BAŞAK BURCU

Hayatınızda zorluklarla karşı karşıya olduğunuza göre kendinize tepeden bakmamalısınız. Hayattaki pek çok engele rağmen retrolar sonrası tekrardan başlamayı öğrenin. Görüşlerinizi ya da fikirlerinizi belirtmeden önce daima içinde bulunduğunuz durumu adil bir şekilde değerlendirmelisiniz. Burcunuzun yöneticisi Merkür ve Venüs ayın büyük bir bölümünde neşe, eğlence ve çocuklarla ilgili 5. evinizde geri harekette oldu. Bu konuda yaşadığınız sıkıntılar için artık düzelme vakti.

RETRO SONRASI TERAZİ BURCU

evinizde yaşadığınız Venüs gerilemesi, evinizdeki istikrarsızlık üstesinden gelmek için büyük bir engel olmuş olabilir. Ancak iyi haber, Şubat 2022 tüm bu saçmalıkları sona erdirecek ve Mart ayına çok daha olumlu hissederek geçebileceksiniz. Terazi'nin doğuştan gelen dengeleme ve arabulucu olarak hizmet etme yeteneğinden yararlanabileceksiniz. Şubat ayında ilişkilerdeki netlik ve iletişimdeki önemli artıştan yararlanmak için mükemmel bir fırsatınız olacak.

RETRO SONRASI AKREP BURCU

Ocak ayından sonra oldukça rahatlayan burçlardansınız. Tüm bu kargaşa, öncelikle 3. evinizde gerçekleşen çift Venüs ve Merkür geri gidişi sebebiyle oluşmuştu. Bu süreçe arkadaşlarla, kardeşlerle ve uzak akrabalarla ilişkilerle bazı sorunlar yaşadınız. Özellikle kardeşlerinizle yaşadığınız sorunları Şubat ayında rahatlıkla çözebilirsiniz.

RETRO SONRASI YAY BURCU

2022 zorlu bir başlangıca sahipti ancak Merkür'ün gerileme döngüsüne son vererek 2. evinize geri hareket etmesiyle aya iyi bir şekilde başlıyoruz. Merkür'ün mali ve kaynaklarla ilgili 2. evde gerilemesi, önceki aydaki kazançlarınız açısından bazı aksiliklere yol açmış olabilir. İşler halen biraz sarsıntılı olsa da, bu yükseliş trendinin başlangıcı olacak. Mali kaynaklarınızda gelişmeler yaşanabilir.

RETRO SONRASI OĞLAK BURCU

Ocak ayında yanlış anlamalardan kaynaklanan hoş olmayan konuşmalar veya tartışmalar yaşadıysanız, bunları tekrar gözden geçirmek için iyi bir zaman olabilecek. Gerçek niyetlerinizi iletme konusunda muhtemelen daha iyi bir iş çıkaracaksınız.. Birçoğu, Merkür gerilemesinin yalnızca konuşma zorluğuyla ilgili olduğunu düşünüyor, ancak dünyanın bizden duymasını istediklerimiz hakkında daha derin düşünmeye davet ettiğini söyleyebiliriz. Uranüs'ün 5. evinizden geçmesi çocuklar, arkadaşlar ve aşk hakkında bazı ani gelişmeler yaşatabilir!

RETRO SONRASI KOVA BURCU

Kova burcu inziva, kayıp ve ruh alemi ile ilgilenen yerlerden biri olan 12. evinde önemli gelişmelere yaşıyor. Çok sayıda gezegen bu alandan geçeceği için bu evin ay boyunca öne çıkan bir tema olacağını fark edeceksiniz. Bu süreçte yalnız kalmayı seçebilir ve zihinsel sağlığınıza odaklanabilirsiniz. Ayrıca 1. evinizde hem burcunuzun yöneticisi Satürn hem de Güneş orada birleşecek ve bazı heyecan verici sonuçlar doğurabilir.

RETRO SONRASI BALIK BURCU

Merkür retrosunun sona ermesinin ardından rahatlayacaksınız. Ancak gezegenlerin şu anda geçiş yaptığı 11. arkadaş evinizde hala oldukça fazla hareketlenme yaşanacak. Bununla birlikte, Merkür'ün düzelmesi işlerin ilerlemekte olduğuna dair oldukça olumlu bir işaret olacak. Bu ayda hayallerinize odaklanarak yakın çevrenize motivasyon konuşmaları yapmış olabilirsiniz. 11. ev aynı zamanda sosyal medyanın yeridir ve bu süreçte internet ile oldukça fazla iç içe olmuş olabilirsiniz.

