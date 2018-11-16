Reuters: 'F-35lerin Türkiye'ye teslimatı için beklenen Pentagon raporu Kongre'ye sunuldu'

Reuters'a konuşan beş kaynağa göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin satın alması planlanan 100 F-35 uçağıyla ilgili raporunu Kongre'ye sundu. F-35'lerin Türkiye'ye gönderilmesi, bu raporun Kongre'ye sunulmasına kadar ertelenmişti; o yüzden bu raporun sunulması anlaşmada ileriye doğru bir adım anlamına geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları teslimatını geçici olarak durduran yasa tasarısını Ağustos ayında imzalamıştı.

Tasarının yasalaşmasından sonraki 90 gün içinde ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin durumuna yönelik bir rapor hazırlaması ve bu rapor sunulana kadar da teslimatın durdurulması öngörülüyordu.

Türkiye'ye ilk F-35'in getirilmesinin önümüzdeki yıl, faaliyete geçmesinin ise 2020'de olması bekleniyordu.

Ancak ABD Kongresi'nin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato'nun üzerinde uzlaşmaya vardığı, Trump'ın da imzaladığı 2019 yılı savunma harcamaları yasa tasarısında Türkiye'ye F-35 teslimatının durdurulmasını öngören maddeyle teslimat için Pentagon'un raporunun beklenmesi kararı alınmıştı.