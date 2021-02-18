Reuters'tan Naci Ağbal yorumu: 'Erdoğan ile bağları Merkez Bankası'na faizi siyasi müdahale olmadan yeterince yüksek tutma imkanı veriyor'

Maliye Bakanlığı görevindeyken Ağbal ile çalışan bir üst düzey yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Ağbal neyin doğru olduğunu düşünüyorsa onu yapar. Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek bir adım atılması gerekiyorsa, Saray'a gidip bunu söyleyecek ve gerekçelerini anlatacaktır" dedi.

Ağbal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığının, Merkez Bankası'na siyaset karşısında göreli olarak bağımsızlık alanı sağlayabileceği ifade edilen yazıda, Ağbal'a yakın isimlerin de bu yönde açıklamalarına yer verildi.

Reuters haber ajansı, 6 Kasım 2020'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olan Naci Ağbal'ın benimseyeceği yaklaşıma ilişkin bir analiz yayımladı. Ajansa göre Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bağları Merkez Bankası'na, faizi siyasi müdahale olmadan yeterince yüksek tutma imkanı veriyor.

Ağbal göreve geldikten hemen sonraki açıklamalarında da fiyat istikrarı hedefi için bütün araçları kullanmaya kararlı olduklarını söylemişti.

AKP döneminde Maliye Bakanlığı'ndan önce bakan danışmanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve son olarak da müsteşarlık görevini yürüten Ağbal, AKP'nin ekonomi yönetiminde çeşitli görevler aldı.

53 yaşındaki Ağbal, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu 64. ve Binali Yıldırım'ın oluşturduğu 65. hükümetler döneminde, yani Kasım 2015 ile Temmuz 2018 tarihleri arasında Maliye Bakanı olarak görev yaptı.

Ağbal öncesi ve sonrası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır yüksek faizin enflasyonun yükselmesine neden olduğunu ve büyümeyi olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Erdoğan konuyla ilgili yaptığı konuşmalarda, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım" ifadelerini kullanıyor.

Birçok ekonomiste göre ise yapılması gereken "günü kurtaracak kısa vadeli çözümler" yerine fiyat istikrarı gibi uzun vadeli çözümlere odaklanmak ve enflasyon beklentilerini kalıcı olarak düşürmek. Bunun için de faiz artışlarının enflasyonu düşürmek için kullanılan bir politika hamlesi olduğuna hükümetin ikna olması gerekiyor.

Erdoğan'ın "düşük faizi" kırmızı çizgi haline getirmesi nedeniyle, Ağbal'dan önce Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararları 18 aylık Murat Uysal yönetiminde de yakından takip edildi.

Uysal'dan önceki başkan Murat Çetinkaya da, Erdoğan tarafından "faizleri yüksek tuttuğu" gerekçesiyle birçok kez eleştirilmişti ve süresi dolmadan görevden alınmıştı.

Bu yaklaşımın ardından TL hızla değer kaybetti ve enflasyon çift hanelere yükseldi. TCMB rezervlerinin de erimesiyle Erdoğan, gerektiğinde faiz artırımı yapacağı öngörülmesine rağmen Ağbal'ı atamaktan geri durmadı.