Reytinglerde birinci olan Taşacak Bu Deniz karakterlerinin tarzını inceliyoruz!

Haydi, karakterlerin tarzlarını birlikte inceleyelim!

1. Adil Koçari

Asi lider ruhlu Adil Koçari, elbette tarzıyla da fırtına gibi. İçinde hala 17 yaşındaki aşık delikanlı saklı olan Adil Koçari, takım elbiseden deri montuna, ciddi ve kararlı bir duruş yansıtıyor. Karakteri yaratırken koyu tonlar ve keskin hatlar tercih edilmiş. Aksesuar olarak minimal ama dikkat çekici saat veya çene hizasında bırakılmış sakal gibi detaylar karakterin sert ama sevdalı yanını dengeliyor.

2. Esme Furtuna

Esme, Karadeniz’in sert rüzgarını yanında taşıyan ama kalbinde derin bir okyanus barındıran bir kadın. Tam bir Karadeniz kadını! Stil olarak doğal kumaşlar, sade ama hatırı sayılır detaylar tercih edilmiş. Oversize kaban, kalın örgü kazak veya koyu jean ile kombinlenen botlar. Renkli gömlekleri ve uzun etekleri de karakterin stilinde en çok öne çıkan detaylardan. Renk paleti de doğadan geliyor desek yanlış olmaz herhalde. Bakır, mercan, yeşilimsi gri ve deniz mavileri...

3. Oruç Furtuna

Tam bir Karadeniz delikanlısı! Hem güçlü hem de yardımsever. Karakterin tarzına bakınca rahat ama şık parçalar öne çıkıyor. Deri ceketle basic tişörtü birleştiriyor, altına da sağlam botlar giyiyor. Bazen de kalın bir hırka, kot pantolon ve atkıyla daha sıcak bir kombin yapıyor.

4. Eleni Miryano

Eleni, iki aile arasında sıkışıp kalmış ama duruşundan ödün vermeyen güçlü bir karakter. Stilinde hem şehirli bir doktorun düzeni hem de köy yaşamının sadeliği var. Genelde beyaz gömlek üzerine koyu renk bir palto giyiyor. Bazen diz altı çizmeler, bazen de sade ama zarif elbiseler tercih ediyor. Kullandığı renkler çoğunlukla sakin tonlarda diyebiliriz. Onun tarzı hem güçlü hem de duygusal yanını aynı anda gösteriyor.

5. Zarife Furtuna

Zarife, ailesi için her şeyi yapabilecek kadar sert ama dışarıya karşı da soğukkanlı ve güçlü bir kadın. Bu gücü de doğal olarak tarzına yansımış. Elbiseleri oldukça renkli ve hareketli. Aksesuar seçerken de iddialı davranıyor, büyük küpeler favorisi. Kombinleri genelde göz yoruyor.

6. Şerif Furtuna

Şerif, her şeyi bir strateji gibi gören, kontrolü elinden bırakmayan biri ve bu tavrı giyiminde de kendini belli ediyor. Üzerindeki takım elbiseler özenle seçilmiş. Gömlek ve kravat uyumu hep kusursuz, detaylara önem verdiği hemen belli oluyor. Renkleri genelde koyu ama bunu parlak bir kravat iğnesi ya da şık bir kol düğmesiyle hareketlendiriyor. Üzerindeki her şey temiz, düzenli ve planlı.

7. Gezep

Gezep, Koçari ailesinin en öfkeli, en kontrolsüz karakteri ve bu delifişek enerjinin tarzına yansımamasının imkanı yok. Giyimi biraz dağınık olsa da oldukça karizmatik. Genelde yıpranmış jeanler, yamalı deri montlar, kalın örgü kazaklar ve koyu renk botlar giyiyor. Bu parçalar da onun doğal ve asi tavrını tamamlıyor.

8. Hicran

Hicran'ın giyim tarzı oldukça renkli. Özellikle pastel tonlardaki elbiseleri, bakır saçlarıyla birleşince çok hoş görünüyor. Takı olarak da çok abartıya kaçmadan ince bir bileklik veya küçük bir kolye kullanıyor. Temiz, düzenli ve sade bir tarzı olduğunu söyleyebiliriz.