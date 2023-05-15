Rezervasyonlar arttı, binlerce vatandaş akın etti! 14 Mayıs sonrası otogarlarda 'seçim' yoğunluğu

Oy kullanan vatandaşlar memleketlerine geri dönmeye başladı. Otogarlarda seçim hareketliliği gözlendi. Diyarbakır'da ptobüs firması işletme müdürü Kendal Kaymaz, ellerindeki verilere göre biletli yolcu sayısının 2 bini geçtiğini söyledi.

DEPREM NEDENİYLE GÖÇ ETMİŞLERDİ

Diyarbakır’da, Cumhurbaşkanı ve 28 dönem Milletvekili Genel Seçim’i için Şehirlerarası Otobüs Terminal’inde yoğunluk sürüyor.

Kentte, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası göç edenler seçim için kente geri geldi.

Oy kullanma işleminin ardından memleketlerine dönenler, otogarda yoğunluğa neden oldu.

"DİĞER SEÇİMLERE GÖRE YOĞUN BİR KATILIM OLDU"

Otobüs firması işletme müdürü Kendal Kaymaz, seçim öncesin yoğunluğun başladığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bölgemize gelen insan sayısı fazlaydı. Biz zaten Türkiye'nin 7 bölgesine hizmet veriyoruz. Seçimden önce başlayan yoğunluk, şu anda da devam ediyor. Elimizdeki verilere göre biletli yolcu sayımız 2 bini geçti. Diğer seçimlere göre baya katılım oldu. Yolcu rezervasyonlarımız arttı. Şu anda gidişler de başladı."

(DHA)

