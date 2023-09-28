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'Rezillik' tepkisi gündem olmuştu! Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: 'Bazen hata yapanları...'

28.09.2023 12:59 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, temel atma törenine katılımın azlığından şikayet ederek, CHP Sultangazi ilçe Başkanı Kemal Avseren'e gazetecilerin önünde, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan rezillik" diyerek tepki göstermişti. İmamoğlu bugün bu tepkisinin sorulması üzerine, "Bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor. CHP her zaman yanımızda. Biz aileyiz, bir aradayız. Çok güçlüyüz" dedi.

'Rezillik' tepkisi gündem olmuştu! Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: 'Bazen hata yapanları...'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İSKİ Terkos-İkitelli İsale Hattı açılış törenine katıldı. Ekrem İmamoğlu, açılış sonrası alanda inceleme yaptıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İLÇE BAŞKANINA TEPKİSİ

CHP Sultangazi ilçe Başkanı Kemal Avseren'e dün açılışta gösterdiği tepkinin sorulması üzerine İmamoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi her zaman yanımızda. İlçe başkanımız, belediye başkanımız, yine belediye başkan vekilimiz bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor. CHP her zaman yanımızda. Biz aileyiz, bir aradayız. Çok güçlüyüz" dedi.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

İttifak sorusu üzerine de İmamoğlu, “Biz toplumsal ittifak o kadar bizi besledi ki. Yani bunu çok daha güçlü bir şekilde tarihi bir boyutta İstanbul'da tekrar başaracağız. İstanbul ittifakı, çok güzel olacak" diye cevap verdi.

DHA

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