Risk haritasındaki renklerin anlamı nedir? Kırmızı ve mavi renk ne anlama geliyor?

Korona virüs risk haritası renkleri, son günlerde gündemde en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. İllere göre vaka sayılarının risk durumunu belirten Koronavirüs risk haritası renklerinin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çektiği risk haritası renkleri, aynı zamanda kısıtlamaların sıkılaştırılıp gevşetilmesi konusunda da önem arz ediyor. Peki, risk haritasında hangi renk ne anlama geliyor? İşte, Korona virüs risk haritası kırmızı, turuncu, mavi ve sarı renklerinin anlamı!

Risk haritasında hangi renk ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, kısıtlamaların esnetilmesi veya sıkılaştırılmasının illerin risk durumunu belirten Korona virüs haritasında her renk bir anlam içeriyor.

İllerin vaka sayılarına göre renklendirilen Türkiye haritasında mavi renk düşük, sarı renk orta, turuncu renk yüksek ve kırmızı renk çok yüksek riskte olduğunu ifade ediyor. Korona virüs risk haritası, illerde görülen vaka sayılarına göre Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak güncellenecek.

