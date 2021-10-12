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  4. Riskli grupta olduğu halde binmiş! Şehirlerarası seyahate 4 bin 50 lira ceza

Riskli grupta olduğu halde binmiş! Şehirlerarası seyahate 4 bin 50 lira ceza

12.10.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de otobüsle seyahat ederken riskli grupta olduğu ortaya çıkan genç, karantina ihlali yaptığı için 4 bin 50 lira idari para cezasına çarptırıldı. Genç, jandarma tarafından yapılan denetimde yakalandı.

Riskli grupta olduğu halde binmiş! Şehirlerarası seyahate 4 bin 50 lira ceza

Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerinde trafik kontrol noktasında uygulama yapan Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri tek tek kontrol edildi. Sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.

MALATYA'YA SEYAHAT EDİYORDU

Ankara’dan Malatya’ya giden yolcu otobüsü, jandarma ekiplerince durduruldu. Seyahat eden İran uyruklu Mujeeb Urahman Tawab (21), GBT kontrolünde “riskli” durumda olduğu tespit edildi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi.

KARANTİNA İHLALİNE 4 BİN 50 LİRA CEZA!

Olay yerine gelen filyasyon ekipleri, Tawab’ın yakın bir tarihte İran’dan geldiği için 14 gün süreyle karantinada kalması gerektiğini tespit etti. Karantina ihlali yapan Tawab’a 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

malatya

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale karantina
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