Ritminize sesindeki ahenkle eşlik edecek en iyi darbuka markaları

İlk olarak "Darbuka nedir?" diye merak ediyorsanız açıklayalım. Darbuka Balkanlar ve Ortadoğu’da kullanılan vurmalı bir çalgı. Tarihi çok eskilere dayanan ve kültürümüzün de vazgeçilmez bir parçası olan bu müzik aletini çalmayı bilmek ise gerçek bir ayrıcalık. Özellikle oryantal müziklerde çokça duyduğunuz darbukayı çalmak hayal değil. En iyi ritimleri çıkarmak için kaliteli bir çalgıya sahip olmak da çok önemli tabii. Biz de en iyi darbuka markası aramaları içinde kaybolmayın diye en iyi alternatifleri sizin için listeledik. Gelin, birlikte inceleyelim.

1. Bu darbuka sadece işlemeleri için bile alınır

İyi düzeyde darbuka çalmayı öğrenmek istiyorsanız ritmi hissedeceğiniz kaliteli bir müzik aletinizin olması önemli. Masterwork Siyah İşlemeli Mısır Darbuka, hem şık tasarımı hem ses kalitesiyle aradığınız ürün olabilir. 22 cm çapı ve 43 cm boyuyla başlangıç seviyesi için olduğu gibi profesyoneller için de ideal. Ürün, hafif yapısı ile taşırken ve çalarken işinizi kolaylaştırır. Yanında gelen taşıma kılıfıyla da kolaylıkla her yere götürülebilir. Erzincan işlemeleri, darbukaya dekoratif bir hava katar. Kullanıcı yorumları büyük çoğunlukla olumlu olan bu ürünün fiyatı da oldukça uygun. Üstelik çalgıyı akort etmek için kullanılan alyan anahtarı da ürünün yanında hediye.

2. Profesyonel darbuka sahibi olun

Müzikle ilgileniyorsanız hatta bunu iş olarak yapıyorsanız şimdiki darbuka tavsiyesi tam size göre. Bemol Müzik Darbuka sayesinde ritimleriniz daha da canlı olacak. Adeta elektronik darbuka sesi çıkaran bu aleti mikrofonla desteklemeniz bile gerekmez. El emeği göz nuru olması da ürünü en iyi darbukalar arasında ilk sıralara yerleştiriyor. Sedefli işlemeleri şık bir görünüm sağlıyor. Ürün, ses kalitesiyle de sizi tatmin etmeyi garanti ediyor. Dayanıklı ve sağlam bir malzemeden yapılmış. 4 kg ağırlığa sahip. Amatör kullanım için de oldukça uygun.

3. Ritim tutmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı

Darbuka çalmak hobi olarak öğrenilebileceği gibi profesyonel olarak da gelecek vadeden bir iş dalı. Sıradaki darbuka önerisi hem sahne alıp stüdyo kaydı yapacaklar hem yeni başlayan kararsızlar için ideal. Meinl Darbuka, alüminyum malzemeden yapılmış, kaliteli bir ürün. El oyması desen işçiliği harika! Ses kalitesi pek çok muadiline kıyasla oldukça kaliteli. 8 inç sentetik başlığıyla geniş bir ritim aralığına sahip. Konforlu bir kullanım için gömme kenar bile düşülmüş. 5 akort pabucuna sahip. Alyan anahtarı da ürünle geliyor. İki yıl garantisi de cabası.

4. Ses kalitesiyle fark yaratın

Oryantal çoğu insanın severek dinlediği bir müzik tarzı. Bu hareketli müziği sevdiren en önemli etken de kıpır kıpır ritimler. Kaliteli ses veren bir darbukayla oryantal ritimler çalmak için profesyonel olmanıza da gerek yok. Biraz ritim duygunuz olsun yeter. VD Profesyonel Solo Darbuka, sesi sayesinde herkesi kendisine hayran bırakacak kadar etkili. Renkli desenleriyle vitray pencereler gibi dikkat çekici ve şık görünen bir müzik aleti. El yapımı olması da ürüne ayrı bir değer katıyor. Üstelik ürün, taşıma çantası, yedek derisi ve alyan anahtarıyla beraber geliyor.

5. Usta ellerden çıkmış bir darbukanız olsun

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Darbuka yapımı zor ve el emeğiyle üretilen özel bir müzik aleti. Özellikle Mısır yapımı darbukaların yeri bu işe gönül vermiş sanatçılar için çok başka. Malik Instruments Orkide Darbuka, uzman eller tarafından yapılmış harika bir müzik aleti. El işçiliğiyle üretilmiş desenleri ile darbuka adeta bir görsel sanat eseri. Ses kalitesinin yanı sıra renklerin kullanımı ve sedef süslemeleriyle son derece estetik bir ürün. 22 cm çapı ve 45 cm gövde uzunluğuyla klasik darbuka boyutuna sahip. Çok iyi yorumlar almış bu ürün, darbuka modelleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

6. Deri sevenlere özel darbuka

Vurmalı çalgılar sadece oryantal müzik için değil neredeyse tüm tarzlar için kullanılıyor. Jazz, rock, pop ve kimi klasik müzik eserlerinde de darbuka ritimleri duymak mümkün. Bu tarz müziklere uygun darbuka arayanlar için bir tavsiyemiz var. Agean Darbuka, kalitesi ve stiliyle çok ayrı bir yerde duruyor. Mısır tarzı alüminyum malzemeden yapılmış dayanıklı bir müzik aleti. Geniş bir ton aralığına sahip olması ses kalitesini oldukça yükseltiyor. Darbuka deri kaplaması sayesinde kayma gibi olumsuzlukları da önlüyor. Taşıma çantası ile ürünü istediğiniz yere kolayca götürmeniz mümkün. 22 cm çap ve 44 cm yüksekliğe sahip ürün profesyonel kullanım için de iyi bir seçim.

7. “Bu kadar küçük darbuka mı olur?” demeyin

Ritim öğrenmeye yeni başlayanlar ve farklı hediye arayışında olanlar için bir öneriyle geldik. Meinl Mini Darbuka, kalitesi, sağlamlığı ve fiyatıyla dikkat çeken bir ürün. Alüminyum malzemeden yapılmış ve oldukça hafif bir müzik aleti. Sentetik yüzeyi sayesinde sıcak, soğuk her türlü hava şartlarında kullanıma uygun. 11 cm çapa ve 19,7 cm yüksekliğe sahip. Boyutları dolayısıyla taşımak ve kullanmak da çok kolay. Doğru tonu rahatlıkla bulun diye 3 adet akort pabucuna sahip. Alyan anahtarı da yanında hediye.

8. Stil sahibi bir darbuka

Darbuka geleneksel bir müzik enstrümanı olmasının yanında oldukça da dekoratif ögelere sahip. Çok eski yıllara dayanan el yapımı bu ürünler canlı ritimlerin haricinde görüntü olarak da dikkat çekiyor. Unbekannt Darbuka, tam olarak bu özelliklere sahip. Sade, bronz kaplaması minimal tarz sevenler için ideal. Ses kalitesi ve ton aralığıyla en iyi seçenekler arasında ilk sıralarda yer alıyor. 8,5 inç çap ve 44 cm yüksekliğiyle klasik darbukalardan biraz daha büyük. Çalgıyı yanında gelen saklama kılıfı sayesinde her yere kolaylıkla taşımak mümkün.

9. Yeni başlayanlara klasik darbuka

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Hobi olarak darbuka öğrenmeye karar verdiniz ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Öyleyse bütçenizi sarsmayacak ama sizi de yarı yolda bırakmayacak bir darbukaya ihtiyacınız olacak. İşte Otantik Müzik Klasik Darbuka bu ihtiyaç düşünülerek tasarlanmış bir ürün. Sade, klasik alüminyum malzemeden yapılmış. Ortalama bir ses kalitesine sahip ve kullanımı oldukça kolay. Yeni başlayanlar için kesinlikle çok ideal bir enstrüman. 15 cm çap ve 28 cm yüksekliğe sahip. 600 gr ağırlığıyla da istenilen yere rahatlıkla taşınabilir. Tam bir fiyat-performans ürünü.

10. Toprak darbukanın sesi bambaşka

Eski zamanlara ait toprak gövde geleneğini sürdüren Ageon Göbeklitepe Serisi Toprak Darbuka listemizin son önerisi. Malzeme olarak tamamen doğal deri kullanılması sebebiyle rakiplerinden çok farklı bir yerde duruyor. Üstelik bu harika darbuka, Türkiye’de usta zanaatkârlar tarafından el işçiliği ile yapılıyor. Amatör ve profesyonel kullanıma da uygun. Özellikle sahnede ve stüdyo kayıtları sırasında vazgeçilmez bir enstrüman. 29 cm çap ve 55 cm yüksekliğe sahip. Ergonomik yapısıyla kullanımı çok kolay. Ürünü beraberinde gelen taşıma çantasıyla istediğiniz yere rahatlıkla götürebilirsiniz. Akort için gerekli olan lamba kiti de yanında hediye.